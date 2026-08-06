UNICEF eleva a 300 el número de niños muertos en Gaza desde la entrada en vigor del alto el fuego

Palestinos inspeccionan daños a sus viviendas tras un ataque israelí en ciudad de Gaza - Mohammed M Skaik / Zuma Press / Europa Press / Con

MADRID 6 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) ha elevado a 300 el número de niños y niñas muertos por los ataques israelíes en la Franja de Gaza desde que entró en vigor el alto el fuego en octubre de 2025 entre Israel y el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás), lo que equivale a un promedio de un niño fallecido al día.

"Es un alto el fuego que deja como promedio un niño muerto cada uno y que todos los días está perjudicando a los menores", ha lamentado el director regional de UNICEF para Oriente Próximo y África del Norte, Edouard Beigbeder, en un comunicado.

Beigbeder ha celebrado los últimos anuncios para poner en marcha la próxima fase del plan de Estados Unidos para poner fin a las hostilidades en Gaza y aumentar la ayuda humanitaria, instando a las partes a que los acuerdos "se traduzcan en acciones".

"Esto ofrece nuevas esperanzas y la oportunidad de detener por fin la muerte de niños", ha expresado, agregando que "cientos de niños" en Gaza, muchos de ellos heridos graves, "siguen esperando el fin de la violencia que se les prometió" en virtud del acuerdo.

UNICEF ha instado así a las partes a que cumplan sus obligaciones en virtud del Derecho Internacional, incluyendo la protección de los menores, salvaguardar su acceso a bienes y servicios esenciales, así como garantizar los servicios sanitarios, la educación, el agua potable y los alimentos, y permitir y facilitar un acceso humanitario seguro, rápido y sin trabas a las personas necesitadas.

Las autoridades de la Franja de Gaza han informado de la muerte de 73.381 personas, además de otros 174.231 heridos, como consecuencia de la campaña militar lanzada por el Ejército de Israel sobre el enclave palestino en respuesta a los ataques de Hamás y otras milicias palestinas del 7 de octubre.