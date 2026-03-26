UNICEF reclama a los talibán que "reabran las escuelas" para las niñas en Afganistán

Archivo - Imagen de archivo de varias niñas en una clase de Primaria en Afganistán. - Oliver Weiken/dpa - Archivo

MADRID 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) ha reclamado este jueves a los talibán que "reabran las escuelas" para permitir a las niñas acudir a clase, tras el inicio de un quinto curso sin alumnas en clases de hasta sexto curso por las restricciones impuestas por los fundamentalistas tras su retorno al poder en agosto de 2021.

"Con la reapertura de las escuelas en Afganistán, el mensajede UNICEF es claro: todas las niñas tienen derecho a ir a la escuela", ha dicho el representante del organismo internacional en el país, Tajudeen Oyewale, en un mensaje publicado en sus redes sociales.

"Cuando las niñas aprenden, las comunidades se fortalecen y el futuro se vuelve más prometedor para todos", ha señalado Oyewale, quien ha apostado por "mantener viva la esperanza para las niñas" en el país centroasiático.

En esta línea, el director de UNICEF en el sur de Asia, Sanjay Wijesekera, ha subrayado que "el inicio del curso escolar debería traer esperanza a todos los niños". "En Afganistán , las niñas han esperado demasiado. Es hora de reabrir las puertas de las escuelas, porque la esperanza, la dignidad y el futuro empiezan con la educación", ha destacado.

UNICEF estima en más de 2,2 millones el número de niñas afganas que han quedado sin escolarizar a causa de la prohibición aplicada por los talibán, que impusieron poco después de su vuelta al poder una batería de restricciones a la vida pública, con el principal foco en mujeres y niñas.

A pesar de sus promesas de retomar la educación para las niñas, las alumnas de cursos superior a sexto siguen sin poder acudir a clase, en medio de críticas internacionales, también por parte de Naciones Unidas y diversas organizaciones internacionales, que han alertado del impacto de estas prohibiciones sobre las afectadas y sobre el desarrollo futuro del país centroasiático.