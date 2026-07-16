UNICEF subraya la necesidad de "una acción colectiva más enérgica y una respuesta más rápida" ante el ébola en RDC

Fotografía de archivo de trabajadores médicos en un centro de tratamiento de ébola en Ituri, en el este de República Democrática del Congo (RDC) - Europa Press/Contacto/Xinhua

MADRID, 16 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) ha recalcado este jueves que es necesaria "una acción colectiva más enérgica y una respuesta más rápida" para hacer frente al brote de ébola en República Democrática del Congo (RDC), que deja ya más de 2.000 casos confirmados y más de 750 muertos.

El director regional de UNICEF para África occidental y central, Gilles Fagninou, ha señalado tras un viaje a la provincia de Ituri, situada en el noreste del país y epicentro del brote, que tiene "la convicción reforzada" de que "el ébola puede contenerse, siempre que se actúe con mayor rapidez y de forma más coordinada".

"Contener esta epidemia está a nuestro alcance. Requiere una acción colectiva reforzada, una respuesta acelerada y una solidaridad internacional sostenida junto al Gobierno y las comunidades afectadas", ha explicado.

Así, ha recordado que ya son cinco las provincias afectadas --Ituri, Kivu Norte, Kivu Sur, Alto Uélé y Tshopo--, una propagación en número de casos y dispersión geográfica que llega "en un contexto de conflicto, inseguridad, desplazamiento de población y acceso limitado", lo que hace que "la respuesta sea más compleja y urgente".

"La respuesta debe avanzar ahora más rápido que el virus. UNICEF apoya a las autoridades en torno a cuatro prioridades: movilizar a las comunidades y combatir la desinformación; fortalecer la prevención y el control de infecciones; proteger a los niños y niñas afectados, y proporcionar vigilancia comunitaria", ha manifestado.

En este sentido, ha destacado que "el ébola no puede tratarse de forma aislada" y ha incidido en que "la respuesta debe articularse junto a las otras emergencias a las que se enfrentan las comunidades", entre ellas "la desnutrición, el cólera, la poliomielitis y el desplazamiento forzado", "garantizando al mismo tiempo la continuidad de los servicios esenciales, incluyendo la atención médica y la preparación para el próximo año escolar".

Fagninou ha hecho por ello "un llamamiento a una movilización urgente de recursos". "Sabemos cómo detener esta epidemia. El desafío no radica en la falta de soluciones, sino en la falta de financiación para implementarlas a la escala necesaria", ha indicado, según un comunicado publicado por el organismo.

"UNICEF ha movilizado rápidamente sus propios recursos y cuenta con el valioso apoyo de varios aliados. Sin embargo, actualmente solo se cuenta con el 25% de la financiación requerida. A medida que el virus avanza, los recursos no aumentan al mismo ritmo", ha lamentado, entre la preocupación internacional por la propagación del brote.

RDC --que en diciembre de 2025 decretó el fin del último brote de ébola en el país, en este caso en Kasai-- es considerado el país con más experiencia del mundo en el manejo del virus del ébola, habiendo enfrentado más de una docena de brotes desde que se identificó el virus en 1976 en un doble brote que tuvo uno de sus epicentros en la localidad congoleña de Yambuku, a orillas del río Ébola, del que tomó el nombre la enfermedad.