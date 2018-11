La Unión Africana confirma casos de "sexo a cambio de trabajo" en el seno del organismo

Publicado 24/11/2018 10:30:35 CET

Concluye que existe "confirmación casi unánime" de acoso sexual

MADRID, 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Comisión de la Unión Africana (UA) ha anunciado que una investigación lanzada en mayo a raíz de una denuncia sobre la existencia de acoso sexual contra las trabajadoras del organismo ha concluido que hay una "confirmación casi unánime" de estos abusos y ha resaltado que, según las entrevistadas, hay jóvenes "explotadas para dar sexo a cambio de trabajo".

El organismo regional ha detallado que las acusaciones iniciales fueron presentadas a través de una carta anónima y ha agregado que se creó un comité de alto nivel en mayo para investigarlas.

Este comité ha realizado también pesquisas en torno a posibles casos de abuso de autoridad, sobornos, bullying, corrupción, discriminación, fraude e impunidad, entre otros asuntos.

Durante la investigación, todos aquellos trabajadores que lo desearan fueron invitados a comparecer ante el organismo, lo que, según la UA, ha tenido lugar "en un ambiente profesional, confidencial y seguro".

En total fueron entrevistadas 88 personas durante las pesquisas, que han revelado la existencia, según su incidencia, de mala praxis en las funciones de Recursos Humanos, casos de acoso, bullying e intimidación, problemas de gobernanza, discriminación de género, fraude y corrupción, impunidad y acoso sexual.

En lo relativo a los casos de acoso sexual, la investigación ha desvelado que estos incidentes "existen" y que esto ha sido determinado "con una confirmación casi unánime" de las personas que han comparecido ante el comité.

"Las pruebas presentadas sugieren que esta forma de acoso es perpetuada por supervisores contra mujeres empleadas a su cargo especialmente, pero no exclusivamente, durante misiones oficiales fuera del puesto de trabajo", ha subrayado.

"La ausencia de una política contra la explotación sexual y el abuso agrava los efectos adversos de este vicio. La categoría de personal más vulnerable y expuesta a esta forma de acoso es el personal de corta duración, las voluntarias jóvenes y las internas", ha apuntado.

Así, ha explicado que "parece que la vulnerabilidad de esta categoría de personal es explotada teniendo en cuenta la inseguridad de su tiempo en el cargo", al tiempo que ha resaltado que "el personal de más antigüedad, que se presenta como 'personas que abren puertas' y 'personas con influencia', está en buena posición para hacer promesas creíbles a mujeres jóvenes sobre que se les ofrecerán contratos".

"Las entrevistadas afirman que estos casos no son denunciados porque ello sería contraproducente para la víctima, ya que no hay una política contra el acoso sexual en la Comisión (de la UA) y, por lo tanto, no existe un mecanismo de protección y respuesta para las víctimas y los denunciantes", ha sostenido. "Según las entrevistadas, las jóvenes son explotadas para recibir sexo a cambio de trabajo", ha dicho.

Por otra parte, ha señalado que "es importante decir que, según las pruebas presentadas al comité, los superiores, tanto hombres como mujeres, acosan y cometen bullying contra sus subordinados".

LA UA PROMETE MEDIDAS

La Comisión de la UA ha resaltado que, una vez estudiado el informe, ha decidido "reforzar su política de 'tolerancia cero'" con el establecimiento de una política exhaustiva contra el acoso sexual "que proteja a las víctimas y adopte las medidas punitivas más firmes contra cualquier responsable".

Entre las recomendaciones formuladas figuran el establecimiento de garantías para las personas con contratos de poca duración "para evitar abusos contra el personal debido a la naturaleza precaria de los mismos", al tiempo que "se deben dar pasos para rellenar las posiciones contempladas según los presupuestos".

"El recurso a los contratos de corta duración debe ser limitado a aquellos momentos en los que es necesario", ha subrayado, antes de pedir una auditoría de género "para garantizar una paridad total de cara a 2025 (...) o incluso antes si fuera posible".

Por todo ello, el presidente de la Comisión de la UA, Musa Faki Mahamat, se ha comprometido a crear un comité interno para analizar todas las recomendaciones y tomar "medidas inmediatas en los asuntos urgentes".

La UA, con sede en la capital de Etiopía, Adís Abeba, está integrada por todos los estados del continente reconocidos internacionalmente, además de la República Árabe Saharaui Democrática (RASD).