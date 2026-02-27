La Universidad de Columbia denuncia la detención de una estudiante en una residencia por agentes federales

Archivo - La presidenta de la Universidad de Columbia, Claire Shipman - Europa Press/Contacto/Michael Brochstein - Archivo

Agradece el apoyo a la gobernadora y al alcalde de Nueva York tras una conversación de éste con Donald Trump

La estudiante confirma su liberación y Seguridad Nacional apunta a una audiencia futura mientras defiende la actuación de los agentes

MADRID, 27 Feb. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Universidad de Columbia, Claire Shipman, ha denunciado este jueves que cinco agentes del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) han entrado este jueves en una residencia de la institución educativa ocultando sus identidades y mintiendo sobre su objetivo para acabar llevándose detenida a una estudiante de origen azerí, Ellie Aghayeva, a la que finalmente han terminado por liberar horas más tarde.

"Cinco agentes federales del Departamento de Seguridad Nacional, sin orden judicial, entraron en un edificio residencial de Columbia fuera del campus. Los agentes entraron afirmando ser policías que buscaban a una menor desaparecida", ha comenzado Shipman su relato de los hechos en una misiva publicada en la web de la universidad.

En la misma, continúa indicando que "se dirigieron al apartamento de la estudiante a la que buscaban con la misma historia" y mostraron a los demás estudiantes imágenes de la supuesta menor desaparecida.

"Una vez dentro del apartamento, quedó claro que habían falseado sus identidades. Un agente de seguridad pública llegó, solicitó repetidamente una orden judicial, que no se presentó, y pidió tiempo para llamar a su jefe, que no se le concedió. Los agentes se llevaron a nuestra estudiante", ha denunciado la presidenta de la institución, calificando la situación como "aterradora, rápida y totalmente inaceptable".

En esta línea, ha criticado que "falsear la identidad y otros datos para acceder a un edificio residencial constituye una infracción del protocolo" y ha reivindicado que "todas las fuerzas del orden público deben contar con una orden judicial o una citación judicial para acceder a un edificio residencial de Columbia", así como también "están obligadas a cumplir con las normas legales y éticas establecidas", "incluyendo el DHS y el ICE", el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas.

En su carta, Shipman también se ha mostrado "muy agradecida por la ayuda y el apoyo que recibimos del alcalde y la gobernadora" de Nueva York, Zohran Mamdani y Kathy Hochul, respectivamente, después de que ambos se hayan pronunciado contra la actuación de los agentes federales.

Hochul, en concreto, también ha pedido apoyo a través de sus redes sociales para aprobar un proyecto de ley que prohibiría al ICE "entrar en ubicaciones sensibles como escuelas y residencias" y ha asegurado que "Nueva York actuará para asegurarse de que nunca vuelva a ocurrir" una situación como la de Aghayeva.

Por su parte, Mamdani ha comunicado también por redes que ha mantenido una conversación telefónica con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, poco después de haberse reunido con él. "En nuestra reunión anterior, he compartido mis preocupaciones sobre la estudiante de Columbia Elmina Aghayeva, quien fue detenida por el ICE esta mañana. Acaba de informarme que será liberada inminentemente", ha publicado.

Efectivamente, la estudiante de Columbia ha terminado por ser liberada, como ella misma ha confirmado a través de sus redes sociales: "Estoy muy agradecida a todos. Acabo de salir hace un rato. Estoy a salvo y bien. Estoy en un Uber de vuelta a casa".

"Lo siento mucho, pero estoy en completo shock por lo sucedido y mi teléfono no para de recibir llamadas de periodistas. Necesito un poco de tiempo para procesarlo todo. Volveré pronto. Pero no os preocupéis, os quiero a todos", ha agregado.

En medio del revuelo, un portavoz del Departamento de Seguridad Nacional ha enviado unas declaraciones al periódico universitario 'Columbia Daily Spectator' en el que ha asegurado que los agentes federales "se han identificado verbalmente y llevaban placas visibles alrededor del cuello" al entrar en la residencia de Aghayeva, alegando también que el administrador del edificio y su compañera de piso les permitieron el acceso a su apartamento.

Asimismo, ha defendido que Aghayeva ha sido detenida tras la cancelación de su visado por "no asistir a clases" en 2016, durante la Administración de Barack Obama, si bien no tiene apelaciones ni solicitudes pendientes con las autoridades migratorias y ha sido puesta en libertad "mientras espera su audiencia".