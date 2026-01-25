La UNRWA denuncia un incendio provocado en los restos de su sede en Jerusalén

Demolición de la sede de la UNRWA en Jerusalén Este - Europa Press/Contacto/Jia Maer¡awade

MADRID 25 Ene. (EUROPA PRESS) -

El comisario general de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Oriente Próximo (UNRWA), Philippe Lazzarini, ha denunciado este domingo que los restos que quedaban de la sede que tenía la organización en Jerusalén Este han sido incendiados intencionadamente.

"No hay límites al desafío contra Naciones Unidas y el derecho internacional en los Territorios Palestinos Ocupados. Tras asaltar y demoler la sede central de la UNRWA en el Jerusalén Este ocupado, Israel ahora la ha incendiado", ha reprochado Lazzarini en un mensaje publicado en redes sociales.

Lazzarini ha criticado esta "destrucción sin precedentes" en "el último ataque contra la ONU para desmantelar el estatus de los palestinos refugiados en los Territorios Palestinos Ocupados y borrar su historia". "La cuestión de los refugiados debe resolverse a través de una solución política genuina, no con actos criminales", ha planteado.

Israel ha acusado en numerosas ocasiones a la agencia de la ONU de apoyar al Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) y otros grupos palestinos, si bien una investigación independiente encabezada por la exministra de Exteriores francesa Catherine Colonna concluyó en abril de 2024 que, aunque la organización tiene margen de mejora en cuestiones como neutralidad o transparencia, no había pruebas para acreditar las acusaciones de Israel sobre lazos con el terrorismo.

A pesar de ello, Israel ha mantenido sus críticas y, de hecho, las fuerzas de seguridad israelíes llevaron a cabo el 8 de diciembre de 2025 una redada en la sede de la UNRWA en Jerusalén Este al amparo de la ley israelí aprobada en octubre de 2024 que prohíbe las actividades del organismo internacional. Finalmente el pasado 20 de enero la sede fue demolida por efectivos israelíes.