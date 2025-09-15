La UNRWA dice que diez de sus edificios han sido alcanzados en los últimos cuatro días de ofensiva de Israel

Archivo - El comisionado general de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Oriente Próximo (UNRWA), Philippe Lazzarini (archivo) - Bernd von Jutrczenka/dpa - Archivo

MADRID, 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

El comisionado general de la Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos en Oriente Próximo (UNRWA), Philippe Lazzarini, ha denunciado este lunes que diez edificios de la organización han sido alcanzados por los ataques ejecutados por Israel durante los últimos cuatro días contra la ciudad de Gaza, en el norte de la Franja de Gaza.

"Esto incluye siete escuelas y dos clínicas usadas ahora como refugios para miles de desplazados", ha dicho, antes de resaltar que "los bombardeos contra la ciudad de Gaza y el norte (de la Franja) se están intensificando". "Cada vez más personas se ven forzadas a huir, desorientadas y con dudas, dirigiéndose a lo desconocido", ha lamentado.

Así, ha indicado en su cuenta en la red social X que la UNRWA "se vio forzada a detener la atención sanitaria en el campamento Beach, la única atención médica disponible al norte de Uadi Gaza". "Nuestros servicios vitales en agua e higiene solo funcionan a la mitad de su capacidad", ha subrayado, antes de incidir en que "ningún lugar es seguro en Gaza".

"Nadie está a salvo", ha reiterado Lazzarini, quien ha incidido en que los 11.000 equipos de la UNRWA en Gaza "siguen dando servicios críticos en otras zonas del norte de Gaza y el resto de la Franja". "Están comprometidos a servir a sus comunidades contra viento y marea mientras viven en las circunstancias más inhumanas", ha ensalzado.

"Su determinación ante las circunstancias más inhumanas supone una inspiración", ha manifestado el jefe de la UNRWA, quien se ha preguntado "cuánto más hay que esperar hasta que se adopten medidas para alcanzar un alto el fuego" en Gaza, ante la intensificación de la ofensiva israelí contra la ciudad de Gaza, que busca capturar por completo.

La ofensiva israelí, desatada tras los ataques ejecutados el 7 de octubre de 2023 por diversas facciones palestinas, ha dejado hasta la fecha cerca de 64.900 palestinos muertos y 164.000 heridos, según las autoridades gazatíes, controladas por Hamás, en medio de las denuncias internacionales sobre las acciones del Ejército de Israel en el enclave, especialmente en torno al bloqueo a la entrega de ayuda.