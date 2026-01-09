La UNRWA solicita 1.000 millones de euros para ayudar a 2,4 millones de personas en Gaza y Cisjordania

Archivo - Imagen de archivo de vario edificios destruidos por los bombardeos de Israel en la Franja de Gaza. - COMITÉ DE EMERGENCIA ESPAÑOL - Archivo

MADRID, 9 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Oriente Próximo (UNRWA) ha hecho un llamamiento a recaudar 1.260 millones de dólares (alrededor de 1.000 millones de euros) para poder financiar sus programas y prestar ayuda a unos 2,4 millones de palestinos en Gaza y Cisjordania.

El anuncio llega en un contexto especialmente complejo, tras meses de restricciones impuestas por el Gobierno israelí al trabajo de las organizaciones humanitarias. Además, Israel ha aprobado una legislación que busca "obstaculizar las operaciones de UNRWA en zonas que considera parte de su territorio soberano", tal y como ha denunciado la agencia, que advierte de que también ha revocado las licencias de actividad de 37 ONG que operan en la Franja.

En un comunicado, la UNRWA ha reafirmado su compromiso a "mantener la asistencia humanitaria esencial gracias a un equipo de cerca de 17.000 trabajadores y trabajadoras desplegadas en todos los Territorios Palestinos Ocupados" y lamenta que "no existe ninguna otra organización con capacidad para realizar su labor sobre el terreno".

Así, ha subrayado que tres meses después del frágil alto el fuego alcanzado en octubre, los 2,1 millones de habitantes de Gaza "continúan sumidos en una crisis humanitaria sin precedentes, la cual se ha visto agravada tras las recientes lluvias torrenciales que han dejado escenas desoladoras de refugios improvisados sumidos en barro y agua".

"Mientras tanto", ha sostenido, "la inseguridad alimentaria afecta a casi toda la población", con un sistema de salud que se encuentra "desbordado". "Alrededor del 35% de todos los hospitales y centros de atención primaria funcionan parcialmente, con consecuencias catastróficas para la población", recoge el texto, que destaca el caso del hospital Al Shifa, donde los pacientes "luchan por sobrevivir cada día ante la escasez de equipos médicos y medicamentos".

CASI 2 MILLONES DE DESPLAZADOS

La UNRWA ha indicado que cerca de 1,9 millones de personas continúan desplazadas y sin acceso al material de refugio necesario. "Los sistemas de agua y saneamiento están al borde del colapso, con fuentes contaminadas y desbordamientos de aguas residuales que agravan el deterioro del sistema de salud pública", ha apuntado.

En Cisjordania, la situación "se ha deteriorado drásticamente", según ha denunciado, con una "escalada de violencia, demoliciones y políticas israelíes que, según la Corte Internacional de Justicia, equivalen a una anexión ilegal". "Esto ha provocado el desplazamiento de 40.000 palestinos que residían en campamentos de refugiados", ha especificado.

"Como resultado, cerca de 32.400 personas viven actualmente en condiciones extremas de hacinamiento, falta de alojamiento adecuado y vulnerabilidad socioeconómica, con un 28,6% de desempleo, escasez de medicamentos y restricciones en el acceso a la educación y la atención médica", ha apuntado.

Así, ha explicado que dará prioridad a las necesidades de refugio de personas desplazadas, combinando la asistencia inmediata y el apoyo sostenido "a medio plazo". Además, busca garantizar "servicios salud esenciales" para 1,6 millones de personas, con especial atención a menores y mujeres embarazadas que sufren desnutrición.