Uruguay deniega la petición de asilo del expresidente peruano Alan García

Publicado 03/12/2018 14:42:24 CET

MADRID, 3 Dic. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Uruguay, Tabaré Vázquez, ha anunciado que su Gobierno no concederá el asilo solicitado por el expresidente peruano Alan Garcia, que se refugió en noviembre en la residencia del embajador uruguayo en Lima para evitar lo que ha descrito como una persecución.

García, que vive la mayor parte del tiempo en España, está siendo investigado por presuntos sobornos en la construcción de un tren para Lima, proyecto en el que estaba involucrada la constructora brasileña Odebrecht, protagonista de un escándalo de corrupción a escala regional.

Tras dos semanas de análisis, finalmente Vázquez ha confirmado este lunes que no accederán a la petición: "No concedemos el asilo político al señor Alan García". Vázquez, que ha comparecido junto al ministro de Exteriores, Rodolfo Nin Novoa, ha algado que no existe "persecución política" alguna, informa el diario uruguayo 'El País'.

La decisión, ha añadido el presidente uruguayo, se ha tomado en base a "consideraciones estrictamente jurídicas" y una vez analizadas también las "más de mil hojas" de argumentaciones presentadas por el Gobierno de Perú, que instó al de Uruguay a no acceder a la petición.

Además del proceso judicial referente a la trama de Odebrecht, Alan García también ha sido objeto de varias investigaciones más en relación con sus gobiernos (1985-1990 y 2006-2011), incluyendo los supuestos tratos con narcotraficantes para indultarles a cambio de dinero.