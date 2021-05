Uruguay supera los 4.600 casos diarios de COVID-19 y registra récord por segundo día consecutivo

MADRID, 22 May. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Salud Pública de Uruguay ha detallado este viernes la cifra diaria de nuevos contagios de coronavirus, que asciende a 4.604 infectados, los datos más altos desde el inicio de la pandemia y que superan el último récord alcanzado el jueves.

Además, se han registrado 69 fallecimientos de pacientes con COVID-19, lo que hace que la cifra total de defunciones se sitúe en 3.760 por el momento, según ha detallado el Ministerio en el balance diario de la situación sanitaria del país.

En este contexto, el país cuenta con 32.777 casos activos y 498 personas se encuentran en centros de cuidados intensivos, y del total de casos positivos, 375 corresponden a personal de sanitario.

Por su parte, el presidente de Uruguay, Luis Lacalle Pou, ya señaló, en referencia a los datos del jueves, que estaba escuchando "explicaciones" y, pese a reconocer que no es "experto en el tema", indicó que el aumento de casos positivos en COVID-19 podría deberse al aumento de test o incluso a las celebraciones por el Día de la Madre.

Con respecto a la reapertura de espacios deportivos, como gimnasios, Lacalle Pou ha dicho que entiende que se ponga en cuestión que esta actividad si se permita y otras no. "Me pongo en los zapatos de muchos uruguayos que dicen por qué si los gimnasios y no los espectáculos culturales", ha zanjado.