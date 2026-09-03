Vance cuestiona las acusaciones de Irán sobre el ataque a una boda en el sur del país: "EEUU nunca ataca a civiles"

El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, en la Casa Blanca - Europa Press/Contacto/Andrew Leyden

MADRID 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, ha asegurado este jueves que las autoridades investigan las acusaciones de Irán sobre un presunto ataque achacado a Washington contra una boda en el sur del país, que ha dejado al menos cinco muertos, si bien ha afirmado que sus fuerzas "nunca atacan civiles", a diferencia de Teherán.

Vance ha asegurado en una rueda de prensa desde la Casa Blanca que está al tanto de la investigación abierta por las autoridades militares. No obstante, ha cuestionado la veracidad de los medios estatales iraníes al señalar que "no han sido muy precisos al relatar lo sucedido durante el conflicto".

"Por eso me muestro extremadamente escéptico al respecto. Lo que puedo afirmar con total seguridad es que, a diferencia de la Guardia Revolucionaria, Estados Unidos nunca ataca a civiles en combate. Jamás lo haremos; nunca lo hemos hecho. Y, lamentablemente, como es obvio, a veces ocurren incidentes, pero en este caso concreto, no creo que dispongamos de información concluyente en un sentido u otro", ha explicado.

Vance ha reiterado que las autoridades están investigando lo ocurrido porque les "preocupa" y quieren conocer los hechos. "Y si cometemos errores, que es la gran diferencia entre nosotros e Irán, nuestras Fuerzas Armadas aprenden de ellos", ha dicho.

El comandante en jefe de la Guardia Revolucionaria de Irán, Ahmad Vahidi, ha prometido una respuesta al ataque, que ha tildado de "criminal y terrorista", después de que el balance de víctimas haya ascendido a cinco este jueves por el fallecimiento de una persona, que se encontraba herida de gravedad.

El jefe del Mando Central del Ejército de Estados Unidos (CENTCOM), el almirante Brad Cooper, afirmó en mayo que la investigación sobre el ataque que mató a alrededor de 150 niñas en una escuela iraní en Minab el 28 de febrero sigue en marcha y es "compleja" debido a que el edificio educativo estaba sobre una base iraní, extremo negado por Teherán.

El Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Turk, ya pidió en marzo a Estados Unidos que concluyera la investigación. El presidente del Parlamento de Irán y jefe negociador iraní, Mohamed Baqer Qalibaf, ha recordado el ataque a la escuela tras el bombardeo a la ceremonia nupcial esta semana.