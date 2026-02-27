Vance rechaza que un ataque contra Irán lleve a EEUU a implicarse en una guerra regional que dure años

El vicepresidente de EEUU, JD Vance, en un acto en Wisconsin. - Europa Press/Contacto/Brett Johnsen

MADRID 27 Feb. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, ha rechazado este viernes que Washington se vaya a implicar en una guerra regional que dure años, aun si lanza un ataque contra Irán en caso de que el proceso diplomático para un acuerdo nuclear fracase.

En una entrevista con el diario 'The Washington Post, el dirigente norteamericano ha insistido en que el presidente, Donald Trump, tiene todas las opciones sobre la mesa, afirmando que las posibilidades son un ataque militar "que garantice que Irán no consigue el arma nuclear" o resolver "el problema diplomáticamente".

"La idea de que vamos a estar en una guerra en Oriente Próximo durante años sin un final a la vista... No hay ninguna posibilidad de que eso ocurra", ha asegurado.

El vicepresidente se ha mostrado así seguro de que una nueva ronda de ataques contra la República Islámica no desembocará en un conflicto que suponga una larga intervención de Estados Unidos en el extranjero, escenario que la Administración de Trump ha rechazado en reiteradas ocasiones y busca evitar a toda costa.

"Creo que debemos evitar repetir los errores del pasado. También creo que debemos evitar aprender en exceso las lecciones del pasado. El hecho de que un presidente haya cometido un error en un conflicto militar no significa que nunca más podamos involucrarnos en un conflicto militar. Debemos ser cautelosos al respecto, pero creo que el presidente está siendo cauteloso", ha subrayado Vance, quien antes de entrar en política fue militar destinado a la guerra de Irak y como senador fue crítico con las invasiones militares estadounidenses en la región.

Ha indicado no obstante que sigue siendo "escéptico" con respecto a "intervenciones militares extranjeras", reiterando que "la opción diplomática" es la "preferida por todos", pero dejando ahora el balón en el tejado de Irán, al señalar que "todo depende de lo que hagan y digan los iraníes".

Sobre el tipo de operación que podría atacar Irán, el dirigente estadounidense ha puesto de ejemplo la operación del pasado junio, cuando Washington bombardeó instalaciones nucleares en medio de otra ronda de conversaciones con las autoridades iraníes sobre su programa nuclear. También ha reivindicado la operación "claramente definida" que permitió al Ejército estadounidense intervenir en Venezuela para derrocar al presidente, Nicolás Maduro, el pasado 3 de enero.

El Gobierno de Irán ha afirmado este viernes que para lograr un acuerdo con Estados Unidos sobre el programa nuclear iraní es necesario que Washington retire sus "demandas excesivas", después de una nueva ronda de contactos indirectos mediados por Omán en la ciudad suiza de Ginebra.

El mediador ha señalado "una apertura sin precedentes" por parte de las delegaciones negociadoras de Estados Unidos e Irán a "ideas y soluciones nuevas y creativas" para resolver sus diferencias sobre el programa nuclear iraní, aunque queda por ver el recorrido de las negociaciones que tendrán una nueva ronda técnica en Viena la semana que viene.