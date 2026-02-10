Vance señala que la Junta de Paz es "un nuevo arquetipo" para mantener la paz y afea que la ONU no está a la altura

MADRID 10 Feb. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, ha asegurado este martes que la Junta de Paz, creada por la Administración de Donald Trump para revisar la situación de seguridad e implantar el acuerdo de paz en Gaza, tiene mimbres para "convertirse en un nuevo arquetipo de cómo crear y mantener la paz en el siglo XXI", tras afear que Naciones Unidas no ha estado a la altura de las expectativas para mediar en conflictos internacionales.

"La Junta de Paz va a convertirse en un nuevo arquetipo de cómo crear y mantener la paz en el siglo XXI. Por muy importante que sea Naciones Unidas, como ha dicho el presidente de los Estados Unidos, muy a menudo creo que no ha estado a la altura de todo su potencial", ha afirmado en declaraciones a la prensa desde Armenia, donde se encuentra de viaje oficial antes de desplazarse a Azerbaiyán.

Según ha defendido Vance, el organismo servirá para "crear una paz sostenible en Gaza y en Oriente Medio", pero también para generar "el tipo de infraestructura que podría dar lugar a muchos acuerdos de paz duraderos los próximos años".

Esta nueva institución creada por Estados Unidos y participada por 27 miembros fundadores sin miembros permanentes del Consejo de Seguridad salvo Estados Unidos y con solo dos Estados miembros de la Unión Europea, Hungría y Bulgaria.

La Junta de Paz fue incluida en el marco del plan de Donald Trump para el futuro de Gaza, respaldado en noviembre de 2025 a través de una resolución del Consejo de Seguridad de la ONU. Este paso le dio legitimidad internacional a este organismo que tiene el objetivo declarado de supervisar la reconstrucción de Gaza tras la ofensiva de Israel contra la Franja en respuesta a los ataques de Hamás de octubre de 2023.

La Junta de Paz mantendrá una reunión el próximo día 19 de febrero en Washington para reunir a los líderes que conforman el órgano internacional que cuenta con un total de 27 "miembros fundadores".

En la lista de la Junta de Paz figuran Arabia Saudí, Argentina, Armenia, Azerbaiyán, Albania, Bahréin, Bielorrusia, Bulgaria, Camboya, Egipto, El Salvador, Emiratos Árabes Unidos (EAU), Hungría, Indonesia, Jordania, Kazajistán, Kuwait, Marruecos, Mongolia, Pakistán, Paraguay, Qatar, Turquía, Uzbekistán y Vietnam, además de Kosovo.