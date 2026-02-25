Vance ve avances con Moscú y Kiev y espera que sientan "que lograron lo suficiente para poner fin a la matanza"

Archivo - El vicepresidente de EEUU, JD Vance, en un acto de campaña. - Robin Rayne/ZUMA Press Wire/dpa - Archivo

MADRID 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, ha señalado este miércoles que ve avances en las conversaciones con Rusia y Ucrania para poner fin a la guerra, que entra en su quinto año, insistiendo en que espera que sientan "que lograron lo suficiente para poner fin a la matanza".

"Somos optimistas y creemos que podemos llegar a un punto en el que tanto los rusos como los ucranianos sientan que han logrado lo suficiente como para poner fin a la matanza. Eso es lo que el presidente nos ha encomendado hacer", ha indicado en declaraciones a la cadena Fox News.

Vance ha explicado que tanto los rusos como los ucranianos "tienen algunas líneas rojas" y aunque ha reconocido que las conversaciones para poner fin al conflicto están siendo más difíciles de lo esperado, ha reiterado que se están produciendo avances. "Creo que estamos avanzando tanto con los rusos como con los ucranianos", ha razonado.

El vicepresidente estadounidense ha insistido en que la diplomacia es el camino a seguir, pese a las dificultades de los contactos trilaterales, que han tenido distintas rondas en Emiratos Árabes Unidos y Suiza, con escasos progresos en el plano político para acordar el fin de la invasión lanzada por Rusia en febrero de 2022.

"La manera de resolver esto es seguir participando en la diplomacia. Y eso es lo que el presidente nos ha pedido que hagamos. No nos hacemos ilusiones de que estos tipos vayan a encontrarse en medio de un campo, darse un abrazo y cantar 'kumbayá'", ha recalcado.

Vance ha defendido así seguir trabajando en esta línea. "Con el tiempo, o tendremos éxito o no lo tendremos. Ahora mismo, el presidente mantiene cierto optimismo de que podemos lograr un cierre exitoso", ha expuesto.