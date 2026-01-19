Varias víctimas por una explosión en un hotel de la capital de Afganistán, Kabul

Archivo - Miembros de los talibán hacen guardia en un puesto de control en Kabul (archivo) - SAIFURAHMAN SAFI / NOTICIAS XINHUA / CONTACTOPHOTO

MADRID 19 Ene. (EUROPA PRESS) -

Una explosión registrada este lunes en un hotel de la capital de Afganistán, Kabul, ha dejado un número indeterminado de víctimas, según han confirmado las autoridades del país centroasiático, que por ahora no han dado más detalles sobre la naturaleza del incidente.

El portavoz de la Policía de Kabul, Jalid Zadran, ha apuntado en un breve mensaje en redes que la explosión ha tenido lugar en el barrio de Shahr-e-Nau, dejando "víctimas". "Los equipos de investigación han iniciado pesquisas sobre la naturaleza de la explosión", ha manifestado.

Fuentes citadas por la cadena de televisión afgana Amu TV han indicado que el objetivo habría sido un grupo de ciudadanos chinos, si bien por ahora no hay confirmación oficial sobre este extremo. Fotografías en redes sociales muestran una columna de humo en la zona, a la que se han desplazado los equipos de emergencias.