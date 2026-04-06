Varios heridos en Emiratos por los restos de proyectiles interceptados por sus sistemas antiaéreos

Archivo - Intecepción de un misil iraní sobre el cielo de Israel. - Ivan Batyrev/TASS via ZUMA Press / DPA - Archivo

MADRID 6 Abr. (EUROPA PRESS) -

Varias personas han resultado heridas este lunes en Emiratos Árabes Unidos a causa de una nueva oleada de proyectiles lanzados contra el país del Golfo en el contexto de la guerra en Irán.

En concreto los heridos han sido alcanzados por restos de proyectiles interceptados por los sistemas antiaéreos del Ejército emiratí. Las autoridades de Abu Dabi han informado de un incidente con restos de proyectiles caídos sobre las instalaciones de la empresa Raneen Systems, en la zona de Musafá, tras una interceptación exitosa, que en todo caso dejó "lesiones moderadas" a un ciudadano de Ghana.

Durante toda la jornada, el Ministerio de Defensa emiratí ha informado de distintos incidentes con ataques aéreos que están siendo neutralizados por parte de sus defensas, en una nueva oleada de ataques de origen iraní, que ha fijado en Emiratos una de sus principales dianas en las represalias por la ofensiva de Estados Unidos e Irán.

En otro incidente distinto, en el puerto de Jor Fakan, varias personas han resultado heridas, incluyendo ciudadanos de origen paquistaní, lo que ha generado la denuncia del primer ministro del país, Shehbaz Sharif.

"Profundamente preocupados por el incidente en el puerto de Jor Fakan, en Emiratos Árabes Unidos, donde un proyectil interceptado causó heridos entre civiles, incluidos ciudadanos paquistaníes", ha señalado, al tiempo que ha indicado el estrecho contacto con las autoridades emiratíes "para garantizar que se brinde todo el apoyo necesario" a los ciudadanos de Pakistán.

Igualmente ha transmitido la solidaridad de Islamabad al "pueblo hermano" de Emiratos, incidiendo en la "urgente necesidad de moderación y desescalada en la región", toda vez que está implicado en los esfuerzos de mediación con Estados Unidos e Irán para poner fin al conflicto.