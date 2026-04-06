El Ejército de Irán reivindica ataques con drones contra instalaciones militares en Kuwait

Archivo - Un dron militar durante unas maniobras de dos días realizadas por el ejército iraní en 2022. - Iranian Army Office/ZUMA Press W / DPA - Archivo

MADRID 6 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Ejército de Irán ha reivindicado este lunes ataques con drones contra instalaciones militares en Kuwait, en concreto la base de Al Jarj y el campamento de Al Adiri, insistiendo en que estos complejos han resultado clave para lanzar ataques por parte de Estados Unidos contra zonas del país centroasiático, en el contexto de la ofensiva lanzada el pasado 28 de febrero.

"En una operación precisa y planificada, utilizando drones destructivos, los hombres del Ejército de Irán han sometido en las últimas horas la base Al Jarj y el campamento Al Adiri del agresor estadounidense a los ataques de los drones destructivos "Arash 2"", ha indicado el Ejército en un comunicado difundido por la cadena estatal IRIB.

Teherán justifica este ataque por las "maliciosas acciones de los enemigos" y en concreto indica que estas zonas son escenario del despliegue de aeronaves AWACS E3 y drones MQ9. "Sirve como los ojos de Estados Unidos en la región, y dado el despliegue de este tipo de aeronaves y aviones de reabastecimiento en vuelo, esta base desempeña un papel clave en el apoyo a las operaciones estadounidenses", ha indicado la nota.

Respecto al campamento Al Adiri, situado al norte de la ciudad de Kuwait, Teherán ha reiterado que ha jugado "un papel crucial en la reciente ofensiva enemiga en el sur de Isfahán".

A primera hora del día, el Ejército de Kuwait ha denunciado nuevos ataques con misiles y drones contra diversas zonas del país, en una nueva oleada de bombardeos iraníes lanzados en represalia por la ofensiva sorpresa desatada a finales de febrero por Estados Unidos e Israel contra territorio iraní.

"Las defensas aéreas kuwaitíes están respondiendo actualmente a ataques con misiles y drones hostiles", han indicado las Fuerzas Armadas en un comunicado difundido a través de redes sociales.

La guerra en Irán vive un recrudecimiento de los ataques con la muerte del jefe de Inteligencia de la Guardia Revolucionaria, Mayid Jademi, y bombardeos contra centros petroquímicos clave del país asiático. Esta escalada llega en un momento en el que la República Islámica apura el ultimátum dado por Washington para llegar a un acuerdo que ponga fin al conflicto lanzado de forma conjunta con Israel el pasado 28 de febrero y que se ha saldado ya con más de 2.000 muertos en el país.