Archivo - Una mujer fulani con postes de tienda y parte de su familia sobre un burro (archivo) - VIKTOR ČERN - Archivo

MADRID 22 Nov. (EUROPA PRESS) -

Varias personas han muerto, incluidas mujeres y niños, en un ataque de individuos armados contra una mezquita de Gadan Oli, en la región de Borgu, en el estado nigeriano de Níger, según han informado medios nigerianos.

Los atacantes han asaltado además Lumman Baare durante la jornada del sábado, concretamente a partir de las 14.00 horas, en esta zona del noroeste del país y han incendiado varias viviendas, según la información y las imágenes publicadas por el portal de noticias Gaskiya News Hausa.

Esta agresión sería en respuesta a las muertes ocurridas en Wawa, donde miembros de otras comunidades atacaron a vecinos de la comunidad fulani. Varios hombres, mujeres y niños murieron.

Nigeria ha registrado durante los últimos años numerosos enfrentamientos intercomunitarios, especialmente en la franja central del país, a menudo motivados por disputas en torno a territorios y recursos, si bien también espoleado por las suspicacias contra los fulani --también conocidos como peul--, a los que otras comunidades acusan de alinearse con grupos yihadistas.