Los Veintisiete acuerdan abrir el primer grupo de capítulos para la adhesión de Ucrania y Moldavia a la UE

Archivo - La presidenta de Moldavia, Maia Sandu, y el presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, en una rueda de prensa en Kiev - -/Ukrinform/dpa - Archivo

BRUSELAS, 12 Jun. (EUROPA PRESS) -

Los Veintisiete Estados miembro han acordado este viernes abrir el primer grupo de capítulos para la adhesión de Ucrania y de Moldavia en el bloque comunitario, abriendo así de manera formal las negociaciones para que los dos países pasen a formar parte de la Unión Europea, después de que Hungría decidiera levantar un veto que ha mantenido por dos años.

En una reunión a nivel de embajadores mantenida en Bruselas, el Consejo de la UE ha acordado una posición común para la apertura del primer grupo de capítulos, denominados 'fundamentales', también definidos en Bruselas como "la columna vertebral del proceso de adhesión". La firma tendrá lugar en la capital comunitaria el próximo lunes en sendas conferencias intergubernamentales.

"Esto supone un reconocimiento a la determinación, el coraje y el arduo trabajo demostrados por ambos países para impulsar las reformas, incluso ante inmensos desafíos", han indicado la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el presidente del Consejo Europeo, António Costa, en un comunicado conjunto.

La conservadora alemana y el socialista portugués han celebrado la apertura del primer grupo de capítulos describiéndolo como "una señal de que la oferta de paz, estabilidad y oportunidades de la UE es inigualable". "La ampliación es una decisión estratégica. Al acercar más a nuestras naciones, fortalecemos la paz, la seguridad y la prosperidad en todo nuestro continente", han sostenido.

También han constatado que, en un mundo "marcado por la creciente incertidumbre", "una Unión Europea más grande redunda" en el interés común, por lo que la ampliación del bloque comunitario "sigue siendo uno de los mayores éxitos de la UE" y la "mejor inversión en nuestro futuro común".

Chipre, país que ostenta la presidencia rotatoria del Consejo de la UE, también ha celebrado el acuerdo afirmando que supone "un hito" y un reconocimiento a las "aspiraciones, la resiliencia y el arduo trabajo" de los dos candidatos que "han elegido Europa y sus valores".

"Al dar este importante paso juntos, reafirmamos que la Unión Europea es más fuerte cuando se mantiene unida, con principios y abierta a aquellos comprometidos con sus valores", ha indicado la presidencia del Consejo en un mensaje en redes sociales.