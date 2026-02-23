Los Veintisiete no salvan el bloqueo de Hungría al 20º paquete de sanciones contra Rusia

La Alta Representante de la Unión Europea para la Política Exterior, Kaja Kallas, en una rueda de prensa posterior a la reunión de ministros de Exteriores que ha tenido lugar este lunes en Bruselas. - SOPHIE HUGON

BRUSELAS, 23 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Alta Representante de la Unión Europea para la Política Exterior, Kaja Kallas, ha anunciado que los Veintisiete no han logrado acordar el vigésimo paquete de sanciones contra Rusia tras el bloqueo de Hungría, que había anunciado que vetaría cualquier medida a favor de Kiev hasta que no reanudara el transporte de petróleo a su país y a Eslovaquia a través del oleoducto Druzhba.

"Lamentablemente, no hemos llegado a un acuerdo sobre el 20º paquete de sanciones. Es una pena y un mensaje que no queríamos transmitir hoy. Pero seguiremos trabajando en ello", ha detallado la jefa de la diplomacia europea en una rueda de prensa tras la reunión de ministros de Exteriores de la UE que ha tenido lugar este lunes en Bruselas.

Fuentes europeas han concretado que Hungría ha votado en contra de dos iniciativas, el vigésimo paquete de sanciones contra Rusia y el préstamo de 90.000 millones de euros para Ucrania acordado en diciembre, mientras que Eslovaquia ha vetado la adopción de nuevas medidas restrictivas contra Moscú.

Kallas ha señalado que este bloqueo a propuestas de la Comisión es "un escenario ya visto antes" y al que de un modo y otro se le han encontrado soluciones, pero que no obstante lamenta "sinceramente" no haber llegado a un acuerdo este mismo lunes, dado que es la víspera del cuarto aniversario de la invasión rusa de Ucrania.

"Juntos estamos haciendo todo lo posible, estamos en contacto con nuestros colegas húngaros y eslovacos. Por supuesto que no es fácil, nunca lo es, pero seguimos trabajando", ha proseguido explicando, apelando a la importancia de trasmitir "un mensaje firme a Ucrania" de apoyo y de presión contra Moscú para que finalice la guerra.

El ministro de Asuntos Exteriores húngaro, Péter Szijjártó, había defendido este lunes el bloqueo de su país al nuevo paquete de sanciones de la UE contra Rusia y al préstamo de 90.000 millones de euros a Kiev esgrimiendo que "Ucrania odia a Hungría" y que su país es soberano para elegir qué fuentes de energía compra mientras que Kiev "no tiene derecho" a poner en riesgo su seguridad energética.

Szijjártó ha cargado duramente contra Ucrania porque "no tiene derecho a poner en riesgo" la seguridad energética de Hungría, y le ha exigido que "reinicien inmediatamente" los suministros de petróleo a su país a través del oleoducto Druzhba, a la vez que ha criticado a la Comisión Europea por posicionarse a favor de un país no miembro de la UE que de hecho que ya forma parte del bloque comunitario.

CONTRADICE EL PRINCIPIO DE COOPERACIÓN SINCERA

Cuestionada sobre otra de las acusaciones versadas por Hungría como que el Ejecutivo comunitario y Ucrania están bloqueando el flujo de petróleo ruso a Hungría por motivos electorales --dado que las elecciones en el país se celebrarán el próximo 12 de abril--, Kallas ha descartado que tenga algo que ver pero que aún así le es difícil creer que la población húngara no está a favor de ayudar a Kiev.

"Sí, sabemos que las elecciones en Hungría se acercan. Para mí es muy difícil decir que Hungría va a aceptar no ayudar a una Ucrania necesitada. Me cuesta creer que esto sea un beneficio electoral. Aunque por supuesto no conozco el clima político húngaro", ha añadido la política estonia.

Con todo, Kallas ha lamentado que una decisión a la que se llegó en la cumbre de líderes del Consejo Europeo del pasado mes de diciembre, como el préstamo de 90.000 millones de euros a Ucrania para cubrir sus necesidades urgentes de financiación, esté siendo ahora frenada porque "contradice el principio de cooperación sincera".

Sobre si el cambio de opinión de Hungría tiene relación con el reciente encuentro en Hungría del secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, y el primer ministro húngaro, Viktor Orbán, la Alta Representante se ha limitado a decir que no sabe si hay conexión, pero que en todo caso no va a realizar especulaciones.