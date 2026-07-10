Los Veintisiete sondean este lunes opciones para limitar el comercio con los asentamientos israelíes en Cisjordania

La Alta Representante de la Unión Europea para la Política Exterior, Kaja Kallas, en una reunión del Consejo de Asuntos Exteriores (CAE) en Luxemburgo - ALEXANDROS MICHAILIDIS

BRUSELAS 10 Jul. (EUROPA PRESS) -

Los ministros de Exteriores de la Unión Europea sondearán el lunes una serie de opciones planteadas por la Comisión Europea para limitar o bloquear el comercio con los asentamientos israelíes en Cisjordania, con la idea de que definan cuál de ellas es la más apoyada y que después el Ejecutivo comunitario trabaje para presentar una propuesta firme con una base legal.

Concretamente, el debate del lunes se centrará en un 'non-paper' o documento de opciones, una herramienta que sirve para recibir una señal política de los Estados miembro antes de desarrollar un marco legal definitivo, según han señalado fuentes europeas, que han evitado pronunciarse sobre las críticas que apuntan a que la Comisión usa este formato para evitar, por ahora, definir una base legal concreta.

Entre esas opciones hay tres vías de actuación que incluyen la creación de un sistema de licencias de exportación para estos bienes, la imposición de aranceles punitivos o prohibitivos y, como opción más drástica, una prohibición parcial o total de las importaciones de productos procedentes de los asentamientos en Cisjordania, según ha podido saber Europa Press.

Esta última medida cuenta con el impulso decidido de países como España, Irlanda, Francia y Suecia, mientras que Alemania y República Checa encabezan el bloque del rechazo, con otros países como Italia manteniéndose en una posición neutral, si bien se ha expresado recientemente a favor de sancionar al ministro de Seguridad Nacional israelí, Itamar Ben Gvir, por el "secuestro" y las "vejaciones" a los activistas de la última flotilla humanitaria a Gaza.

Las sanciones comerciales contra Israel son un asunto que se arrastra desde el año pasado, cuando en el mes de septiembre la Comisión propuso la suspensión parcial del Acuerdo de Asociación, pero hasta el momento no ha tenido el apoyo necesario --mayoría cualificada-- como para salga adelante.

Ante esta situación, un grupo de Estados reclamaron a la jefa de la diplomacia europea, Kaja Kallas, medidas para vetar el comercio con los asentamientos ilegales que Israel mantiene un Cisjordania, medida también comercial pero que sería más fácil de aprobar, ya que no supondría la suspensión parcial a la que se opone un grupo de países, y tampoco necesitaría la unanimidad que requieren las políticas de Exteriores.

En los márgenes de la cita de ministros, Bruselas acogerá este lunes la segunda reunión del Grupo de Donantes para Palestina (PDG), copresidida por la Unión Europea y la Autoridad Palestina.

UCRANIA, MOLDAVIA E IRÁN

Este Consejo de Asuntos Exteriores (CAE) empezará a primer hora con un desayuno informal dedicado a los aspectos humanitarios de la guerra en Ucrania, que contará con la participación del ministro de Exteriores de Ucrania, Andri Sibiga, con quien se tratará específicamente la situación de los detenidos civiles y los prisioneros de guerra en los territorios ocupados por Rusia.

Ya en la sesión formal --sin el ministro ucraniano-- los Veintisiete debatirán cómo reforzar el sector energético ucraniano de cara al próximo invierno, el 21º paquete de sanciones europeas contra Moscú --que no está previsto que se apruebe este lunes--, así como el uso del Fondo Europeo de Apoyo a la Paz (FEP) para el envío de equipamiento militar a Ucrania.

Posteriormente, los ministros de Exteriores abordarán la situación en el mar Negro, justo un año después del lanzamiento de la estrategia europea para esta región. La discusión se enfocará en la puesta en marcha de un Centro de Seguridad Marítima para mejorar la vigilancia y protección de las infraestructuras críticas en el mar.

La aprobación de ayuda financiera a Moldavia para fortalecer su capacidad de defensa antiaérea, una misión europea para sustiuir la inminente retirada de la Fuerza Interina de Naciones Unidas en Líbano (FINUL) o una reunión con países del Golfo para discutir la libre navegación en el estrecho de Ormuz tras el fin del alto el fuego entre EEUU e Irán serán otros de los puntos del día.