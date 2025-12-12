Venezuela acusa a EEUU de suspender los vuelos de deportación de migrantes venezolanos

Archivo - Imagen de archivo de un grupo de migrantes, la mayoría de ellos venezolanos, en EEUU. - Europa Press/Contacto/Jim West - Archivo

MADRID 12 Dic. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Venezuela han anunciado que Estados Unidos ha suspendido de forma "unilateral" los vuelos de deportación de migrantes venezolanos previstos para este viernes y que iban a facilitar "el regreso de ciudadanos venezolanos" al país caribeño.

"La medida contradice el discurso oficial de ese país respecto a la situación de los migrantes en su territorio y genera incertidumbre entre las familias venezolanas que esperaban el reencuentro", ha alertado el Ministerio del Interior de Venezuela en un comunicado.

Así, ha aseverado que esta suspensión "interrumpe un proceso que se venía ejecutando de forma coordinada y que representaba una vía para aliviar la situación de connacionales detenidos y perseguidos en suelo estadounidense". "La expectativa del retorno seguro y digno se ve ahora frustrada por una decisión que, además de inesperada, resulta contradictoria frente a los compromisos previamente asumidos", recoge el texto.

"Se confía en que el Gobierno de los Estados Unidos rectifique más temprano que tarde y se reinicie el proceso de regreso de los venezolanos afectados", ha apuntado el Ministerio, que reitera la disposición de Caracas a "recibir a sus ciudadanos con los brazos abiertos, garantizando acompañamiento y apoyo en su reintegración".