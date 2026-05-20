Venezuela anuncia que liberará 300 presos esta semana por ser "menores de edad, mayores de 70 años" o enfermos

Archivo - El presidente de la Asamblea Nacional (AN) de Venezuela, Jorge Rodríguez - Europa Press/Contacto/Ding Hongfa - Archivo

MADRID 20 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Asamblea Nacional (AN) de Venezuela, Jorge Rodríguez, ha anunciado este martes que hasta 300 personas serán puestas en libertad esta semana tras otorgarles "beneficios" procesales por razones como "ser menores de edad, mayores de 70 años o portadores de una patología".

"Entre el día de ayer (lunes) y este viernes, 300 personas serán puestas en libertad. Algunas incursas en hechos, en delitos demostrados", ha anunciado el también hermano de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, en declaraciones recogidas por la cadena venezolana Globovisión.

Con todo, se les ha otorgado o va a otorgar la libertad "por ser menores de edad o mayores de 70 años o portadores de una patología", ha subrayado, indicando que es una medida tomada "más allá de la ley de amnistía, con un proceso de darle beneficios a esas personas".

La decisión incluye, según ha explicado Rodríguez, a "los policías metropolitanos de abril del 2002", en alusión a los agentes de la antigua Policía Metropolitana encarcelados a raíz de los mortales enfrentamientos de Puente Llaguno, en Caracas, ocurridos en el intento de golpe de Estado contra Hugo Chávez llevado a cabo entonces.

También abarca a Merys Perfecta Torres, madre del capitán Antonio Sequea, uno de los cabecillas de la trama golpista Operación Gedeón que pretendía derrocar al presidente venezolano, Nicolás Maduro, en 2020. Torres ha estado detenida desde septiembre de 2025 cuando se dirigía a visitar a su hijo, y su arresto fue denunciado por la ONG Foro Penal. Ahora, Jorge Rodríguez ha asegurado que "estaba involucrada en el caso de las bombas de Plaza Venezuela", un supuesto plan para atentar con explosivos en la céntrica plaza de Caracas. "Pero tiene más de 70 años de edad", ha matizado Rodríguez, justificando así su excarcelación.