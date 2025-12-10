Venezuela defiende que saldrá del TPI por su "inacción" ante el "genocidio" de los palestinos

Archivo - A la izquierda, el presidente venezolano, Nicolás Maduro, frente al presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, durante su toma de posesión - Europa Press/Contacto/Presidency of Venezuela

MADRID, 10 Dic. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Parlamento venezolano, Jorge Rodríguez, ha defendido la salida del país del Tribunal Penal Internacional (TPI), a través de un proyecto de ley que será sometido a la aprobación definitiva este jueves, denunciando su "inacción" ante el "genocidio" de los palestinos y ante los ataques de Estados Unidos en aguas del Caribe que ya han matado a más de 80 personas.

"Si nos quedamos ahí (en el TPI), estaríamos revictimizándonos", ha afirmado durante el debate parlamentario sobre la "Ley en Defensa de Palestina y de la Humanidad" que retirará al país latinoamericano del Estatuto de Roma.

El presidente de la Asamblea Nacional (AN) ha justificado esta decisión por "el vasallaje, la hipocresía y la inacción" de la corte ante la ofensiva militar de Israel en la Franja de Gaza, donde ha matado a cerca de 72.000 personas en poco más de dos años.

"Es un insulto para el gentilicio venezolano pertenecer a ese organismo internacional por su inacción. Qué es lo que se ha hecho? Es una bofetada a nuestra condición libertaria, que nosotros sigamos asumiendo que esos pueden ser jueces nuestros. Es un insulto, yo me siento insultado si nos quedamos en ese bendito Estatuto de Roma", ha declarado según recoge un comunicado en la página web del Parlamento.

Además, Rodríguez ha subrayado que el TPI no haya dicho "absolutamente nada sobre las ejecuciones extrajudiciales en el mar Caribe por parte del imperialismo norteamericano", desde que el pasado septiembre el Ejército estadounidense diese inicio a los bombardeos contra embarcaciones en estas aguas y en las del Pacífico, aludiendo una presunta operación contra el narcotráfico en la que ya han sido asesinadas 87 personas.

En esta línea, ha denunciado que tampoco se haya manifestado acerca del impacto de las sanciones de Washington y el bloqueo económico sobre Venezuela, lo que, según ha asegurado en base a un estudio del año 2017, ha resultado en la muerte de 40.000 ciudadanos.

Así, ha criticado que, después de que el Parlamento venezolano pidiera al TPI la apertura de un caso sobre los efectos "devastadores" de estas medidas, "¿cuál fue su respuesta? Se volvieron a tragar sus lenguas".