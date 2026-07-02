Venezuela destaca el envío de 42 toneladas de cargamento humanitario desde Guinea Ecuatorial

Archivo - El ministro de Exteriores de Venezuela, Yvan Gil, en un acto en Caracas. - Europa Press/Contacto/Tian Rui - Archivo

MADRID 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Exteriores de Venezuela, Yvan Gil, ha destacado este jueves el envío de 42 toneladas de cargamento humanitario desde Guinea Ecuatorial, incidiendo en que esta ayuda evidencia que la solidaridad del país africano es "más que palabras".

"Guinea Ecuatorial fue quizás uno de los primeros países que están entregando solidaridad inmediata", ha indicado el titular de Exteriores venezolano, que ha señalado los contactos con el presidente ecuatoguineano, Teodoro Obiang, y su equipo. "En nombre de la presidenta Delcy Rodríguez agradecemos está valiosa ayuda", ha indicado.

En este sentido, ha destacado que este cargamento contiene medicinas, material médico y suministros "para las personas que perdieron sus hogares" por el doble temblor que sacudió el país el pasado 24 de junio.

Gil ha reivindicado el "gesto de hermandad" de Malabo, incidiendo en que esta ayuda va más allá de "los mensajes y las palabras" de solidaridad con Venezuela. Las autoridades de Caracas han elevado a cerca de 2.300 los muertos y más de 11.000 los heridos por los seísmos de 7,5 y 7,2 en la escala de Richter registrados hace una semana en el centro de la costa venezolana.