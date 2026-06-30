Venezuela eleva a más de 1.900 los muertos por los terremotos

Equipos de rescate trabajan para localizar posibles supervivientes tras el doble seísmo en Venezuela- Iris Estrada / Zuma Press / Europa Press / Contact

MADRID, 30 (EUROPA PRESS)

Las autoridades de Venezuela han informado este martes de que más de 1.900 personas han muerto y 10.500 han resultado heridas a causa del doble terremoto de magnitud 7,5 y 7,2 en la escala de Richter que registró el pasado miércoles el centro de la costa venezolana y sus posteriores réplicas.

El presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, ha precisado en rueda de prensa que son 1.943 las víctimas mortales, 10.571 las personas heridas y 15.866 los damnificados por los potentes seísmos a los que han seguido más de 600 réplicas, si bien de acuerdo al diputado ha recalcado que "hasta ahora han venido disminuyendo la frecuencia y la magnitud de las réplicas". "Eso no necesariamente quiere decir que se ha disipado por completo cualquier riesgo de aparición de un evento peligroso", ha advertido.

El diputado ha indicado asimismo que hasta el momento han sido rescatadas "con vida" 6.461 personas, la mayor parte de ellas en los dos primeros días tras el desastre --2.047 y 2.973-- gracias a "las primeras unidades de protección civil, bomberos, Fuerzas Armadas" venezolanas que llegaron al epicentro y "también (a) muchos familiares y muchos voluntarios y voluntarias" que colaboraron para localizar a las víctimas.

"El tercer día se rescataron 731 personas, el cuarto día 345 personas, el quinto día (este lunes) cuatro personas rescatadas y el día de hoy un bebé de dos años de edad fue rescatado en horas de la madrugada ", ha relatado Rodríguez.

A estas cifras hay que sumar en torno a 13.400 y 13.500 personas que pudieron "salir por sus propios medios o ayudados por sus familiares de la zona de desastre", ha señalado Rodríguez, que ha detallado que se trata de una cifra "en base a las encuestas con las personas, con los familiares, con los atendidos en los triajes, con los atendidos en los hospitales".