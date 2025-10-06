Venezuela informa de un supuesto plan para atentar contra la Embajada de EEUU en Caracas

MADRID 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Jorge Rodríguez, ha denunciado un supuesto plan para atentar con explosivos en la Embajada de Estados Unidos en Caracas, un complot que ha atribuido a "sectores extremistas de la derecha local", término con el que el chavismo suele referirse a la oposición política interna.

Rodríguez, que ejerce también como principal mediador del Gobierno en iniciativas de diálogo, ha asegurado en redes sociales que se trataría de "una operación de falsa bandera", una "grave amenaza" de la que ya habría advertido a la Administración de Donald Trump "por tres vías distintas".

Las autoridades venezolanas se han puesto en contacto con "una Embajada europea para que trasladen la información al personal diplomático de Estados Unidos, si bien Washington no mantiene relaciones actualmente con Caracas y, por tanto, su legación no opera con normalidad.

"Hemos reforzado las medidas de seguridad en dicha sede diplomática, que nuestro Gobierno respeta y protege", ha asegurado Rodríguez en su nota, sobre la que no se han pronunciado ni autoridades estadounidenses ni miembros destacados de la oposición venezolana.