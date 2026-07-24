Venezuela y Perú anuncian el restablecimiento de relaciones tras la ruptura en julio de 2024

Archivo - La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez - PRESIDENCIA DE VENEZUELA - Archivo

MADRID 24 Jul. (EUROPA PRESS) -

Los gobiernos de Venezuela y Perú han anunciado que restablecerán las relaciones bilaterales tras la ruptura que protagonizaron en julio de 2024, cuando Lima no reconoció la victoria del presidente Nicolás Maduro en las elecciones presidenciales, cuestionadas por la oposición, liderada por Edmundo González.

"En una primera etapa, ambos países han acordado reactivar las relaciones consulares, como paso inicial hacia la reanudación plena de los vínculos bilaterales y con el propósito inmediato de asegurar la protección y los servicios consulares en favor de sus connacionales que residen en ambos países hermanos", han indicado en un comunicado conjunto sus ministerios de Exteriores.

En este sentido, han resaltado que su "firme voluntad de cooperación e integración" se basa "en los históricos lazos de amistad y solidaridad latinoamericana" que unen a ambas naciones "desde sus orígenes como repúblicas".

En 2017, el expresidente peruano Pedro Pablo Kuczynski retiró a su embajador de Caracas y expulsó al embajador venezolano de Lima, Diego Alfredo Molero Bellavia, por la "ruptura del orden democrático" en Venezuela por parte de Nicolás Maduro.

Tras más de cuatro años sin embajadores, en los que el expresidente Kuczynski promovió las acciones del Grupo de Lima, ambos países retomaron las relaciones en octubre de 2021, designando así a nuevos representantes diplomáticos.

No obstante, los lazos volvieron a romperse de nuevo en julio de 2024 después de que el Gobierno de la expresidenta Dina Boluarte desconociera los resultados oficiales de las elecciones presidenciales venezolanas, que dieron como ganador a Maduro pese a los cuestionamientos de la oposición.

El exministro de Exteriores venezolano Yvan Gil anunció la ruptura, tras lo que su homólogo peruano, Javier González Olaechea --ahora extitular de la cartera-- dio un plazo de 72 horas a los diplomáticos del país vecino para abandonar el territorio nacional.