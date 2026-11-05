Venezuela pide a Iberoamérica que apoye los pasos de Delcy Rodríguez para "la transformación democrática"

El ministro de Exteriores de Venezuela, Oliver Blanco, y su homólogo español, José Manuel Albares, durante un encuentro en Madrid. - MINISTRO DE EXTERIORES DE VENEZUELA

MADRID 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Exteriores de Venezuela, Oliver Blanco, ha pedido este jueves a la comunidad iberoamericana que apoye los pasos de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, para "la transformación democrática" de su país, en pleno proceso para reformar las instituciones judiciales y electorales que lleven a la celebración de unos comicios.

En su intervención ante el plenario de la cumbre que reúne a 22 países de ambos lados del Atlántico, Blanco ha explicado que el proceso de "transformación democrática" iniciado por Caracas "representa una oportunidad no solamente para Venezuela sino también para nuestra región".

"Una Iberoamérica más integrada puede acompañar el renacimiento de Venezuela y esa Venezuela que renace puede ampliar las oportunidades de toda nuestra comunidad", ha valorado.

En todo caso, ha reconocido que el horizonte de cambio en Venezuela "exige superar importantes desafíos internos". "Durante años nuestro país atravesó una profunda crisis política, institucional y económica que dejó heridas en nuestra sociedad, separó familias y debilitó nuestros vínculos con el mundo", ha afirmado.

De todos modos, ha recalcado los "pasos" de Delcy Rodríguez "para abrir una nueva etapa de transformación democrática, reconciliación nacional, reconstrucción institucional y recuperación económica".

Blanco ha valorado la aprobación de la ley de amnistía, el restablecimiento del acceso a portales informativos y la cooperación con organismos en Derechos Humanos, avanzando que estas son las primeras reformas de "otras que vienen en camino".

"También hemos avanzado en el diálogo entre venezolanos mediante las negociaciones de la Asamblea Nacional del 2015 y el Gobierno Nacional", ha incidido, poniendo en valor el acuerdo para la renovación del Tribunal Supremo de Justicia con el objetivo de tener una nueva composición "antes de finalizar este año".

El canciller venezolano igualmente ha detallado que Caracas ha pedido "asistencia técnica" de la Unión Europea "para fortalecer el Estado de Derecho y modernizar el sistema de justicia".

Blanco ha reivindicado el proceso puesto en marcha en Venezuela tras la captura de Nicolás Maduro en una operación militar de Estados Unidos en enero, apuntando que ningún país "puede construir un futuro compartido sin aprender a escucharse, reconocer sus diferencias y encontrar caminos de diálogo y entendimiento".

PUNTO DE PARTIDA

"Esto no es un punto de llegada sino un punto de partida", ha dicho sobre la transición iniciada en el país latinoamericano, reconociendo que las transformaciones emprendidas "requieren continuidad, participación y resultados concretos".

De esta forma, en referencia velada a unas futuras elecciones, ha expuesto que el futuro de Venezuela "debe ser construido por los venezolanos con el acompañamiento constructivo de la comunidad internacional y desde el respeto a la soberanía".

"El renacimiento de Venezuela abre una nueva oportunidad de encuentro con Iberoamérica, una oportunidad para construir confianza, prosperidad y demostrar que el progreso de uno de nuestros países puede ampliar las posibilidades para los demás", ha resumido.