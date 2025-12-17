Venezuela "preservará a toda costa" sus "espacios aéreos y marítimos" tras el anuncio de bloqueo de EEUU

Archivo - El ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino (izquierda), durante una rueda de prensa en Caracas en septiembre de 2025 (archivo) - Europa Press/Contacto/Marcos Salgado - Archivo

MADRID, 17 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Venezuela ha asegurado este miércoles que "preservará a toda costa" la integridad territorial del país y sus "derechos legítimos sobre sus espacios aéreos y marítimos", después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunciara un bloqueo "completo y total" a los petroleros que entren y salgan del país sudamericano.

El ministro de Defensa venezolano, Vladimir Padrino, ha recalcado que la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), "cumpliendo estrictamente las órdenes" del presidente, Nicolás Maduro, "preservará a toda costa el actual sistema constitucional y democrático, así como la integridad territorial del país, los legítimos derechos sobre sus espacios aéreos y marítimos".

Así, ha destacado que la FANB actuará "con serenidad imperturbable, sin caer en provocaciones, junto al pueblo venezolano en perfecta fusión popular militar policial", para defender "de forma irreductible" su "libertad, soberanía, independencia y paz", según un comunicado publicado por el Ministerio de Defensa de Venezuela en su cuenta en Instagram.

Padrino ha recalcado que "la FANB rechaza rotundamente las delirantes declaraciones" de Trump, en las que "de manera insolente, amenaza a la nación con acciones armadas y ordena un supuesto bloqueo naval total para confiscar buques que transporten petróleo venezolano, hecho este que comporta un vulgar acto de piratería".

"Las acusaciones formuladas resultan fantasiosas e incoherentes, pues insólitamente señalan que les hemos robado petróleo, tierras y otros activos, lo cual es completamente falso y desenmascara la inverosímil narrativa del combate al narcoterrorismo", ha manifestado, antes de indicar que las palabras de Trump "desvelan las perversas intenciones planeadas desde el inicio de la escalada belicista".

En este sentido, se ha mostrado de acuerdo con Maduro en que el objetivo real de Washington "no es otro que forzar un cambio de régimen" en Venezuela y "apoderarse groseramente de su petróleo y demás recursos naturales estratégicos". "¡Todo es por petróleo! Esto conforma la reedición de la Doctrina Monroe, que establece el dominio neocolonial del hemisferio por parte de Estados Unidos", ha agregado.

Padrino ha insistido en que "las referidas pretensiones violan flagrantemente la Carta de Naciones Unidas en cuanto al respeto de la soberanía de los Estados y la resolución de controversias por medios pacíficos", así como "las leyes del comercio internacional", "la Carta de Ginebra sobre la Alta Mar", y "demás leyes del Derecho Internacional, desbordando incluso la diplomacia de las cañoneras".

"Igualmente, contraviene preceptos establecidos en nuestra Carta Magna, lo que obliga a todos los venezolanos, y muy especialmente a la FANB, a defender íntegramente su territorio nacional, así como sus sagrados intereses", ha reiterado el ministro, que ha argüido que estas acciones "constituyen un claro acto de agresión"".

"Así lo denunciamos ante el mundo entero, cuyos organismos multilaterales deben reflexionar y actuar ante esta actitud guerrerista demencial, que pone en riesgo no solo a Venezuela, sino a toda la región latinoamericana Caribeña, y la estabilidad energética mundial", ha esgrimido Padrino. "Jamás en la historia de nuestro país un presidente norteamericano le había amenazado de manera tan incisiva", ha denunciado.

Por todo ello, ha trasladado a Washington y a Trump que a Venezuela "no le intimidan sus burdas y soberbias amenazas, que el mismo (Simón) Bolívar y muchos otros próceres de la emancipación americana enseñaron a combatir y derrotar poderosos imperios". "La dignidad de esta Patria no se negocia ni se amilana ante nadie", ha apostillado el ministro de Defensa de Venezuela.

Trump anunció el martes el citado bloqueo a Venezuela acusando a Caracas de "apropiarse" de crudo estadounidense y amenazando con intensificar las hostilidades si no lo devuelve "de inmediato". Así, responsabilizó a Venezuela de "el robo de nuestros activos y (...) el terrorismo, el tráfico de drogas y el tráfico de personas".

De esta forma, subrayó que Venezuela está "completamente rodeada de la mayor Armada jamás reunida en la historia" del continente y ha asegurado que esta situación "solo irá a más". "El impacto que supondrá para ellos será algo nunca visto, hasta que devuelvan a Estados Unidos todo el petróleo, las tierras y otros activos que nos robaron anteriormente", dijo.