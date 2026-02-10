Venezuela recibe a otros 120 ciudadanos deportados desde EEUU

Archivo - Dos personas caminan delante de una bandera venezolana durante la concentración contra el régimen de Nicolás Maduro antes de su toma de posesión como presidente de Venezuela, a 9 de enero de 2025, en Caracas (Venezuela). - Jimmy Villalta - Archivo

MADRID 10 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Justicia de Venezuela ha informado de que otras 120 personas de nacionalidad venezolana han llegado al país tras ser deportadas desde Estados Unidos en el marco de la misión de repatriación 'Vuelta a la Patria', una iniciativa impulsada por el Gobierno del Nicolás Maduro, capturado durante el ataque perpetrado por Estados Unidos a principios de enero contra el país caribeño.

Los migrantes venezolanos afectados han partido desde la ciudad de Miami, en Florida, y han aterrizado en el Aeropuerto Internacional de Maiquetía Simón Bolívar, en el estado de La Guaira. Entre ellos hay 101 hombres, 17 mujeres y dos niñas, tal y como ha recogido la cadena de televisión VTV.

A su llegada a la localidad de Maiquetía, cercana a la capital, Caracas, han sido recibidos por miembros del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc); el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin); la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) y el Cuerpo de la Policía Nacional Bolivariana (CPNB), entre otros.

Tras su desembarque, todos ellos han sido sometidos a un breve interrogatorio para analizar sus respectivos casos. Posteriormente, han recibido atención médica y han sido trasladados a sus hogares.

"El Estado reitera así su compromiso con la protección y el bienestar de sus ciudadanos al facilitar su retorno y asegurar que reciban la atención necesaria al llegar al país", ha indicado el propio Ministerio.

Venezuela ha condenado en varias ocasiones que Estados Unidos criminalice a los migrantes. El propio Maduro ha defendido en varias ocasiones que la migración venezolana es "económica, de gente decente y trabajadora" y ha criticado que las autoridades estadounidenses, que los vinculan a supuestas pandillas.