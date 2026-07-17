Venezuela supera las 4.900 víctimas mortales por el doble terremoto de finales de junio

Una mujer camina junto a un edificio derrumbado por causa de los terremotos registrados en Venezuela el 24 de junio. Imagen de archivo - Europa Press/Contacto/Mario Flores

MADRID 17 Jul. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades venezolanas han elevado este jueves a más de 4.900 el número de fallecidos por cuenta de los devastadores terremotos que sacudieron al país el pasado 24 de junio, mientras que el saldo de heridos se mantiene en 16.740 personas.

Concretamente, el presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Jorge Rodríguez, ha señalado en una publicación en redes que 4.930 personas han perdido la vida a propósito de los seísmos de 7,5 y 7,2 que golpearon al centro de la costa venezolana. Ello supone un aumento de 130 personas con respecto al balance oficial difundido por las autoridades venezolanas en la víspera.

Así como se mantiene en 16.740 el número de heridos, lo hacen las cifras de rescatados y familias atendidas que ascienden a 6.462 y 128.324, respectivamente, a raíz de los terremotos que, con corte a este jueves, han registrado 1.308 réplicas.

Actualmente, permanecen en el terreno un total de 2.278 rescatistas internacionales, cifra inferior a los 2.408 contabilizados en la jornada anterior. No obstante, la cifra de voluntarios sí que ha experimentado una subida, pasando de 31.315 personas a 31.745 personas.