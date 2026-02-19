Venezuela tacha de "desesperado e irresponsable" el posicionamiento de Guyana sobre el Acuerdo de Ginebra

Archivo - Mapa que representa el Esquibo, la región de Guyana que reclama Venezuela - Europa Press - Archivo

MADRID 19 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Venezuela ha rechazado este miércoles el "desesperado e irresponsable" posicionamiento de Guyana acerca del Acuerdo de Ginebra de 1966 sobre la disputa territorial del Esequibo, después de que Georgetown haya recordado su 60º aniversario manteniendo en un comunicado su reivindicación sobre la soberanía de la disputada región.

"La República Bolivariana de Venezuela rechaza categóricamente el comunicado emitido por la República Cooperativa de Guyana", reza el mensaje difundido por el ministro de Exteriores venezolano, Yván Gil, en su canal de Telegram.

En este texto, Caracas ha lamentado que Guyana mantenga "su desesperado e irresponsable intento de desvirtuar y desconocer las obligaciones jurídicamente vinculantes asumidas con la firma del Acuerdo de Ginebra, según el cual la controversia territorial sobre la Guyana Esequiba debe resolverse mediante un arreglo práctico y mutuamente aceptable entre las partes".

Al hilo, ha incidido en que "no reconocerá ninguna decisión que emane de la Corte Internacional de Justicia (CIJ)", aseverando que "la acción unilateral de Guyana ante dicha instancia es una abierta violación del Acuerdo de Ginebra, cuyas obligaciones son incompatibles y excluyentes respecto de una resolución judicial".

El Ejecutivo venezolano, insistiendo en el compromiso de 1966 como "única solución posible", ha asegurado a través de su comunicado que, "tarde o temprano", "Guyana deberá sentarse en la mesa de negociación para alcanzar el arreglo práctico y mutuamente aceptable que mandata dicho tratado internacional, jurídicamente vinculante".

"La República Bolivariana de Venezuela reivindica sus derechos históricos sobre la Guayana Esequiba y ratifica que no renunciará jamás al territorio que desde su nacimiento le pertenece", ha concluido.

El Gobierno venezolano ha respondido así a la nota difundida unas horas antes por el país vecino, que, defendiendo su soberanía sobre el Esequibo, ha instado a Caracas a "abstenerse" de llevar a cabo o realizar acciones que puedan "socavar la paz y la estabilidad en la región". En este texto, Georgetown ha abogado por "la imparcialidad del fallo de la CIJ" y que el Acuerdo de Ginebra "no extingue el Laudo Arbitral de 1899" conforme al cual administra este territorio.

El territorio está administrado por Guyana conforme a un laudo arbitral de 1899. Georgetown considera que la zona fue adquirida por Reino Unido a través de un acuerdo con Países Bajos en 1814 y que Venezuela tiene que aceptar las fronteras marcadas por el citado laudo.

Por su parte, Caracas defiende que el vigente Acuerdo de Ginebra reconoce las demandas venezolanas de que el laudo fue un supuesto arreglo político entre los británicos y el jurista ruso Friedrich Martens, que formaba parte del tribunal y cuyo voto fue decisivo para el fallo.

Para Venezuela, que se independizó de la Gran Colombia en 1830, es el curso del río Esequibo el que delimita la frontera. Durante el mandato del presidente Nicolás Maduro, las autoridades eligieron a un gobernador para el territorio disputado tras celebrar elecciones legislativas en mayo de 2025.