Ventura insiste en sus ataques a Rebelo de Sousa por la gestión del temporal antes de la segunda vuelta en Portugal

El líder de Chega, André Ventura, ha vuelto este miércoles a cuestionar el papel del presidente portugués, Marcelo Rebelo de Sousa, durante la crisis medioambiental provocada por el devastador paso de la tormenta Kristin, a cuatro días de que se celebre la segunda vuelta de las elecciones presidenciales.

"Hay momentos en los que parece que este país no tiene ni rey ni torre y que todavía es una verdadera república bananera", ha afeado el líder de la ultraderecha lusa al jefe del Estado por haberse ausentado del país algunos días, como parte de su agenda presidencial, en medio de un temporal que ha dejado por ocho muertos y miles de afectados.

Ventura también ha criticado al responsable de emergencias, José Manuel Moura, y los mensajes contradictorios que se ha venido intercambiando con las autoridades locales en relación o no la necesidad de activar el mecanismo de ayuda de la UE.

"A veces esto parece una república bananera", ha reiterado en declaraciones a los medios durante una visita a un puesto de control de la Guardia Nacional, en Beja, en el sur del país, según recoge la agencia de noticias Lusa.

En tono electoralista, Ventura ha asegurado que el país necesita "orden" y que en momentos como estos un político debe de estar donde se le "necesita", a pesar de que las autoridades han pedido a la gente que no se desplace por las zonas afectadas si no es estrictamente necesario.

"Los ciudadanos que puedan que se queden en casa. Los políticos tienen que dar la cara en este momento y ahora la gente necesita de ellos", ha aclarado Ventura, quien aspira a derrotar al candidato socialista António José Seguro en una segunda vuelta en la que parte en clara desventaja, según las encuestas.

La más reciente de todas ellas le concede un 32% de los votos, muy por detrás del 67% que dan a Seguro, que se ha asegurado el respaldo de la conservadores y la derecha tradicional portuguesa para esta segunda vuelta.