Un vertido de crudo paraliza este viernes la actividad en el puerto de Amberes

BRUSELAS 10 Abr. (EUROPA PRESS) -

El tráfico en el puerto de Amberes (Bélgica) se encuentra "gravemente afectado" este viernes por el cierre al que se ha visto obligada la infraestructura tras el vertido de crudo ocurrido durante la pasada noche durante el repostaje de un buque de cargo, ha informado este viernes la autoridad portuaria que gestiona las operaciones.

"Estamos haciendo todo lo posible para reanudar las operaciones en estos puntos críticos con la mayor rapidez y seguridad, y para minimizar o eliminar las interrupciones", indica en un comunicado el operador del Puerto, que precisa que desde que tuvo lugar el incidente varios buques especializados "se dedican por completo a la limpieza vertido".

La mancha se produjo en la zona de la terminal Deurganckdok pero durante la noche se propagó hacia el estuario del río Escalda, por lo que las autoridades evalúan ahora los daños medioambientales en la reserva natural y trabajan también para contener el daño.

A causa del incidente, al menos 50 embarcaciones se han visto afectadas y se encuentran bloqueadas en la entrada o salida del puerto, según ha precisado la propia infraestructura en su comunicación sobre lo sucedido.

Tras las primeras horas de control y limpieza de la fuga, las autoridades han informado en la tarde de este viernes que el río Escalda se encuentra ya de nuevo reabierto a la navegación, pero no así el propio puerto, que permanecerá aún cerrado al menos 24 horas.