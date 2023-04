Viceministro polaco a Alemania: "Si no hubieran retrasado el ingreso de Ucrania en la OTAN no habría guerra"

MADRID, 24 Abr. (EUROPA PRESS) -

El viceministro de Asuntos Exteriores de Polonia, Piotr Wawrzyk, ha acusado a Alemania de provocar indirectamente la guerra en Ucrania, al tratar de retrasar el ingreso de este último en la OTAN, en respuesta a unas declaraciones del ministro de Defensa alemán.

En una entrevista con la agencia de noticias polaca PAP, el viceministro polaco ha recriminado al ministro de Defensa alemán, Boris Pistorius, unas declaraciones a la cadena germana ZDF en las que afirmó que "la puerta está abierta" para el ingreso de Ucrania en la OTAN, "pero este no es el momento de tomar decisiones", que deben considerarse "con la cabeza fría y el corazón cálido, no al revés".

"La pregunta es, ¿cuándo será el momento de estas 'cabezas frías'? ¿Cinco, diez o treinta años después de la guerra?", ha respondido el polaco, en una entrevista a la citada agencia de noticias.

"Si Alemania no hubiera calculado los tiempos como hace ahora, si no hubiera tratado de retrasar la entrada de Ucrania en la OTAN, y si Ucrania hubiese sido invitada a unirse a la Alianza hace muchos años, en Munich, hoy no habría guerra en Ucrania", ha sentenciado.

Durante la entrevista, ha reiterado la opinión de Polonia, a favor de la entrada de Ucrania en la Alianza, y ha acusado a "los países de Europa Occidental, Francia y Alemania" de estar "generalmente siempre en contra de que Ucrania se una a la Unión Europea o la OTAN".

El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, visitó la semana pasada al presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, en lo que marcó su primera visita a Kiev desde el inicio de la guerra. Allí mostró su apoyo a su ingreso en la Alianza, e insistió en que Ucrania "tiene un lugar en la OTAN".