El vicepresidente de Bolivia reubica al destituido ministro de Justicia Freddy Vidovic en pleno choque con Paz

El vicepresidente de Bolivia Edman Lara ha reubicado a Freddy Vidovic en una oficina de Estado de su competencia, después de que este jueves fuera destituido como ministro de Justicia tras hacerse público que cuenta con una condena suspendida de tres años de cárcel, en un caso que se remonta a 2015.

"Vidovic es un profesional idóneo", ha defendido Lara, quien ha recurrido, como hiciera en campaña, a TikTok para en esta ocasión anunciar que trabajará con él en una oficina de transparencia y lucha contra la corrupción de la Vicepresidencia.

La maniobra se suma a la historia de desavenencias que ha venido protagonizando con el presidente Rodrigo Paz antes incluso de que recibiera la banda presidencial hace ahora dos semanas. En vísperas de su investidura, Lara lamentó no haber podido haber hablado tanto con él como hubiera deseado desde que ganó la segunda vuelta.

"Yo lo único que le pido a Dios es que ilumine la mente y el corazón de Rodrigo Paz para que no se deje emborrachar de poder", dijo a finales de octubre un Lara que ha visto como este jueves cómo el presidente boliviano descartaba a la única persona que pudo incluir en el nuevo Gobierno.

Vidovic --que solo ha estado once días al frente del Ministerio de Justicia-- fue acusado de una serie de delitos relacionados con la fuga del empresario peruano Martín Belaúnde, para quien trabajó como abogado mientras cumplía arresto domiciliario en La Paz, a la espera de que fuera extraditado a su país.

Junto a Lara, Vidovic ha asegurado que no tiene "ni un solo proceso que sea por corrupción" y ha denunciado que aquello se trató de un juicio "político, ilegal y lleno de irregularidades", durante el cual nunca se le notificó legalmente la sentencia. "Mi persona se encuentra totalmente limpia", ha afirmado.

Además del cese de Vidovic, Paz también decidió eliminar la cartera de Justicia, cumpliendo así con una de sus promesas de campaña, aunque antes había nombrado a Jorge Franz García como sucesor, si bien tuvo que dar marcha atrás después de que Lara acusara a este último de tener pendientes varias causas judiciales.