El vicepresidente de EEUU niega que un niño de cinco años haya sido detenido en Minneapolis

MADRID 22 Ene. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente Estados Unidos, JD Vance, ha negado este jueves que un niño de cinco años haya sido detenido por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) durante su despliegue en el estado de Minnesota, después de que se hiciera pública la imagen del menor de edad custodiado por un agente.

"El niño de cinco años no ha sido arrestado. Su padre era un inmigrante ilegal. Cuando fueron a arrestar al padre, huyó. ¿Qué se supone que deben hacer? ¿Se supone que deben dejar que un niño de cinco años se congele? ¿No se supone que deben arrestar a un inmigrante ilegal en Estados Unidos?", ha cuestionado en una rueda de prensa en Minneapolis.

Durante su intervención, el vicepresidente estadounidense ha asegurado que al ver la noticia del arresto del niño de cinco años se preocupó, pensando que "era terrible", porque él también tiene un hijo de la misma edad. Sin embargo, ha afeado que tras investigar el caso le ha quedado claro que las fuerzas no están deteniendo menores.

Minutos antes, el Departamento de Seguridad Nacional ha explicado que los hechos tuvieron lugar el martes cuando el ICE realizó un "operativo específico para arrestar" a un hombre identificado como Adrián Alexander Conejo Arias, que "abandonó" a su hijo cuando se acercaron los agentes.

"Para la seguridad del niño, uno de los agentes permaneció con él mientras los demás uniformados del ICE detenían a Conejo Arias", reza un comunicado que apunta a que "intentaron en repetidas ocasiones que la madre tomara la custodia de su hijo", pero se "negó".

En este sentido, la Administración de Donald Trump ha enfatizado que "la principal preocupación" de los miembros del ICE "durante todo el operativo ha sido la seguridad y bienestar el niño", pero han indicado que, "acatando la voluntad del padre", padre e hijo han sido trasladados al centro migratorio de Dilley (Texas).

Sin embargo, el distrito escolar público al norte de Minneapolis ha denunciado que en las últimas semanas agentes del ICE han detenido a cuatro de sus estudiantes, incluido un niño de cinco años. Dos de ellos estaban de camino a la escuela cuando tuvo lugar el arresto, según recoge la cadena de televisión estadounidense NBC.

La tensión en Minnesota ha aumentado en los últimos días tras la muerte a tiros de Renee Good a manos de un agente federal en Minneapolis, si bien las actuaciones del ICE han estado bajo lupa de la oposición y sociedad civil desde el inicio de los despliegues en 2025.