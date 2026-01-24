El vicepresidente de EEUU viajará en febrero a Armenia y a Azerbaiyán para supervisar la evolución del Acuerdo de Paz

Archivo - El presidente de Azerbaiyán, Ilham Aliyev y el primer ministro armenio, Nikol Pashinián, firman en Washington un acuerdo de alto el fuego junto al presidente de EEUU, Donald Trump, - Europa Press/Contacto/White House - Archivo

MADRID 24 Ene. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, visitará el mes que viene Armenia y Azerbaiyán para examinar de primera mano los progresos del acuerdo de paz alcanzado en agosto de 2025 entre ambos países y caracterizado por el presidente norteamericano, Donald Trump, como uno de sus grandes éxitos en política exterior.

Según el acuerdo de agosto, ambos países se comprometían a poner fin a un conflicto que se remonta cuatro décadas atrás y que ha estado marcado por disputas territoriales como las de Nagorno Karabaj.

El propio mandatario norteamericano ha anunciado la visita de Vance en sus redes sociales, donde ha agradecido los esfuerzos tanto del presidente azerí, Ilham Aliyev, como del primer ministro armenio, Nikol Pashinián, para mantener intacto el acuerdo.

"Esta fue una guerra terrible, una de las ocho que he terminado, pero ahora tenemos prosperidad y paz", ha asegurado el presidente estadounidense.

Así las cosas, Trump ha anunciado que, en febrero, "el vicepresidente Vance viajará a ambos países para consolidar nuestros esfuerzos de paz y promover la Ruta Trump para la Paz y la Prosperidad Internacional".

"Fortaleceremos nuestra alianza estratégica con Azerbaiyán, un excelente Acuerdo de Cooperación Nuclear Pacífica con Armenia, acuerdos para nuestros grandes fabricantes de semiconductores y la venta a Azerbaiyán de equipo de defensa estadounidense, como chalecos antibalas, embarcaciones y más", ha añadido Trump.