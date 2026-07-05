La vida de un doctor gazatí detenido ilegalmente por Israel corre peligro, según denuncia una ONG

Archivo - Los palestinos heridos reciben atención médica en el hospital Al-Awda, situado en el campo de refugiados de Nuseirat, en la zona central de la Franja de Gaza - Europa Press/Contacto/Hassan al-Jedi

MADRID 5 Jul. (EUROPA PRESS) -

La ONG Médicos por los Derechos Humanos ha denunciado este sábado que la salud del doctor Hussam Abu Safiya, director del hospital Kamal Adwan (norte de Gaza) detenido sin cargos desde diciembre de 2024 por el Gobierno de Israel, se ha deteriorado significativamente en las últimas semanas y su vida corre peligro.

La organización ha afirmado que su abogado, Nasser Odeh, ha documentado lesiones graves, signos de agresión física, dificultades respiratorias y repetidos episodios de pérdida de conciencia durante una visita a su cliente el pasado jueves.

Según Odeh, Abu Safiya fue llevado a la reunión con las manos y los pies esposados y rodeado de guardias de prisión enmascarados. Además, presentaba heridas y hematomas recientes y graves en la cabeza, y también alrededor de los ojos, las orejas y el cuello, lo que dificultaba su identificación.

La organización ha llamado a su liberación y la de otros trece médicos que se encuentran detenidos sin cargos --los cuales no son públicos, ya que solo los conoce el Tribunal Supremo de Israel-- ni un juicio a la vista.

"Esta es la última vez que me ves. Me trajeron aquí para matarme. No me veo sobreviviendo. Esto es el final", habría expresado Abu Safiya, en declaraciones a su representante y documentado por uno de los miembros de la ONG.

La organización ha afirmado que el estado de salud del doctor ha empeorado drásticamente tras su paso ante los tribunales en junio, y ha añadido que la secuencia de los hechos justifica una investigación inmediata e independiente. A su vez, han denunciado que las autoridades israelíes son plenamente responsables de la salud, la seguridad y la vida de cualquier persona bajo custodia y han solicitado una intervención urgente.

El pasado 10 de junio, el doctor acudió a una audiencia telemática ante el Tribunal Supremo de Israel donde unos pocos periodistas pudieron documentar y filtrar una imagen de Abu Safiya que preocupó rápidamente a la comunidad internacional. Durante la sentencia sobre la prórroga de su arresto, se pudo ver al doctor en una celda de un metro cuadrado completamente aislado donde físicamente solo podía sentarse.

El médico gazatí lleva preso sin cargos presentados oficialmente más de 530 días y casi un mes en aislamiento. La imagen del pasado mes ha reactivado la preocupación por su estado de salud y el reclamo de su inmediata puesta en libertad. Israel, sin embargo, lo retiene bajo acusaciones secretas junto a otros trece médicos palestinos.