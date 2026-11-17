Archivo - Un coche policial patrulla por la capital de Haití, Puerto Príncipe, con disparos en su luneta - David Allignon/ZUMA Press Wire/d / DPA - Archivo

MADRID 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

Casi 4.600 personas han muerto y más de 2.000 han resultado heridas desde principios de 2026 en Haití víctimas de la "violencia armada", según cifras difundidas este martes por la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH).

La organización ha cifrado en 4.595 los fallecidos y 2.050 los heridos por esta causa hasta el pasado 31 de octubre, gran parte de ellas en el tercer trimestre del año.

Así, 1.167 haitianos han muerto y 459 han resultado heridos entre el 1 de julio y el 30 de septiembre, un período en el que se han registrado al menos 340 mujeres y niñas víctimas de violencia sexual, muchas de ellas de violaciones en grupo.

"Esto eleva a 1.497 el número total de casos de violencia sexual registrados entre el 1 de enero y el 30 de septiembre", recoge el ACNUDH en un comunicado de su portavoz, Marta Hurtado, que lamenta los continuados "abusos atroces" de las pandillas contra la población civil pero también advierte de los peligros de las operaciones de las fuerzas de seguridad "cada vez más intensas".

En este sentido, el ACNUDH ha recalcado que solo entre julio y septiembre han muerto al menos 514 personas y resultado heridas más de 200 en este tipo de operativos contra las bandas efectuados "en ocasiones con el apoyo de una empresa militar privada".

A ello se suman otras 44 víctimas mortales en "ejecuciones extrajudiciales a manos de agentes de policía al margen de las operaciones" dirigidas contra las pandillas, que están a su vez intensificando sus ataques.

Entre estas "tácticas" para disuadir las operaciones de seguridad, los grupos armados están aumentando sus ataques en represalia contra civiles sospechosos de cooperar con las autoridades, los secuestros selectivos y organizados y el reclutamiento forzoso de menores, pero también los intentos por influir en las próximas elecciones, previstas para julio de 2027.

El Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Turk, ha reclamado por ello a "todas" las fuerzas de seguridad que están operando en Haití --nacionales, salvadoreñas o de la Fuerza de Supresión de las Pandillas-- que lleven a cabo operaciones que "se ajusten plenamente al Derecho Internacional de los Derechos Humanos y que den prioridad a la protección de la población".

Asimismo, ha pedido a las autoridades del país caribeño que refuercen la "supervisión efectiva" de sus fuerzas y que investiguen las ejecuciones extrajudiciales y el resto de "presuntas violaciones" y garanticen la rendición de cuentas.