Una viuda vuelve a El Salvador tras perder a su hija y su marido mientras intentaban llegar a EEUU

Publicado 29/06/2019 4:32:51 CET

SAN LUIS TALPA, 29 Jun. (Reuters/EP) -

La joven salvadoreña Tania Vanessa Ávalos ha llegado a su país a esperar los cuerpos de su hija y su marido, después de que ambos perdiesen la vida cuando intentaban cruzar el río Bravo para entrar a Estados Unidos.

La mujer de 23 años, quien se salvó de ser arrastrada por la fuerte corriente del fronterizo río, ha llegado el viernes a El Salvador para reunirse por última vez con su familia.

Ávalos ha aterrizado en el aeropuerto Óscar Arnulfo Romero de El Salvador, acompañada por el viceministro de Asuntos Exteriores, Mauricio Cabrera quien ha hecho un llamamiento a la población de su país para que no emprendan el peligroso viaje a Estados Unidos sin documentos.

"No pongan en riesgo sus vidas y la de sus hijos, no confíen en traficantes de personas que solo buscan su propio beneficio y que en muchas ocasiones no cumplen con las promesas que hacen", ha señalado.

Las autoridades de El Salvador informaron de que los cuerpos de Óscar Martínez, de 25 años, y Angie Valeria serán repatriados vía terrestre desde México y que llegarán a El Salvador el domingo.

La fotografía ha dado la vuelta al mundo por la publicación de la imagen de los dos cadáveres a orillas del río. La agencia de refugiados de Naciones Unidas, ACNUR, ha comparado la fotografía con la del niño sirio de tres años Aylan Kurdi, quien se ahogó en el Mediterráneo y cuyo cuerpo se encontró en una playa de Turquía en 2015.

Además ha expresado su pesar por la "desoladora" foto y ha asegurado que este tipo de tragedias evidencian el "fracaso" político para hacer frente a los desafíos migratorios.

El máximo responsable de la agencia, Filippo Grando, subrayó que "las muertes de Óscar y Valeria representan un fracaso a la hora de atajar la violencia y la desesperación que empuja a estas personas a emprender peligrosos viajes en busca de una vida segura y digna". Así, sin alternativas para "buscar protección", las personas "no tienen más opción que arriesgar sus vidas".

ACNUR ha reclamado a todos los países de la región que adopten pasos urgentes y coordinados para evitar que se repitan incidentes similares. Asimismo, ha ofrecido su colaboración para mejorar la atención de los solicitantes de asilo a Estados Unidos y atender las "condiciones" en las que se encuentran retenidos en este país, según un comunicado.

Miles de migrantes centroamericanos han marchado en caravana desde el pasado mes de octubre desde el llamado Triángulo Norte --El salvador, Guatemala y Honduras-- para atravesar México y llegar a Estados Unidos.