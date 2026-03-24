Von der Leyen y Albanese anuncian el acuerdo comercial entre la UE y Australia

Archivo - El primer ministro australiano, Anthony Albanese, y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen - AAPIMAGE / DPA - Archivo

MADRID 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el primer ministro australiano, Anthony Albanese, han cerrado este martes el Tratado de Libre Comercio entre Australia y la Unión Europea, concluyendo las negociaciones para un acuerdo que reducirá las barreras comerciales y que se suma a los compromisos en seguridad y defensa en la relación entre Bruselas y Canberra.

"Hoy me siento muy agradecido de anunciar que, tras casi una década de trabajo, paciencia y perseverancia, hemos concluido el acuerdo de libre comercio entre la Unión Europea y Australia", ha afirmado Von der Leyen en una rueda de prensa conjuta con Albanese en la que ha destacado que el acuerdo "beneficia a ambas partes".

La presidenta de la Comisión Europea ha definido el compromiso con Canberra como "un equilibrio perfecto" en el que "los exportadores, productores y agricultores de la UE ahorrarán mil millones de euros en aranceles", mientras que las exportaciones europeas a Australia crecerán "un 33% durante la próxima década", según ha previsto.

Simultáneamente, "será más fácil para Australia exportar a la Unión Europea con altos estándares de calidad", ha asegurado, antes de destacar que "todas las exportaciones australianas de bienes industriales a la Unión Europea estarán exentas de aranceles y los ciudadanos australianos tendrán más oportunidades de ofrecer sus servicios de alta calidad a la Unión Europea".

Por su parte, Albanese, que ha mostrado su satisfacción por "un momento definitorio" en la relación con Bruselas, ha ensalzado un pacto comercial al que ha atribuido un impacto de "10 millones de dólares anuales en la economía australiana".

"Es un acuerdo integral, equilibrado y comercialmente viable que reducirá los costes para los consumidores australianos y abrirá nuevos mercados a los productores australianos. Es beneficioso para todos", ha defendido.

Con este anuncio, la Unión Europea ha sumado este nuevo acuerdo a los ya logrados recientemente, como el firmado con Mercosur o el principio de acuerdo alcanzado con India, como parte de los esfuerzos de estrechar lazos comerciales con socios fiables, frente a la inestabilidad y tensiones con grandes potencias como Estados Unidos y China.

La Unión y Australia empezaron a negociar el acuerdo en 2018, pero las conversaciones descarrilaron en 2023 por las exigencias de Canberra a obtener un mayor acceso al mercado europeo para las exportaciones agroalimentarias australianas como el vacuno, ovino y azúcar.