Von der Leyen anuncia 3.300 millones adicionales para material bélico destinado a Ucrania

Archivo - Volodimir Zelenski y Ursula von der Leyen - BENOIT DOPPAGNE / Belga Press / Europa Press

MADRID 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha anunciado este jueves un desembolso de 3.300 millones de euros adicionales a Ucrania para la adquisición de misiles y drones, tras mantener una conversación telefónica con el presidente Volodimir Zelenski.

"Rusia está atacando sin tregua a Kiev, intentando hacer imposible la vida cotidiana de sus habitantes. Mañana desembolsaremos otros 3.300 millones de euros a Ucrania, para la adquisición de misiles y drones", ha señalado en un comunicado, reiterando que la UE está "del lado de todos los ucranianos".

La dirigente alemana ha recalcado que "la semana pasada, aprobamos financiación de la UE para los sistemas Patriot a través de nuestro Préstamo de Apoyo a Ucrania", si bien ha defendido que "está claro que se necesita más" y que en lo que va de año Bruselas ha movilizado "casi 15.000 millones de euros" para Kiev.

"Estamos dispuestos a utilizar los fondos restantes del programa SAFE para poner en marcha un nuevo programa de proyectos conjuntos de defensa entre la UE y Ucrania (...) Podremos combinar la experiencia en el campo de batalla y la innovación de Ucrania con la tecnología y la fortaleza industrial de Europa", ha explicado.

Von der Leyen ha señalado asimismo que el apoyo del bloque "va mucho más allá de la defensa", aludiendo al proceso de adhesión de Ucrania.

"Mi mensaje a los amigos de Ucrania en todo el mundo será sencillo: Europa está dando un paso al frente. Ahora los demás también deben intensificar su apoyo", ha zanjado.

Por su parte, el presidente Zelenski ha confirmado la conversación, que ha descrito como "muy productiva" y ha informado de que se reunirá con Von der Leyen de nuevo la próxima semana en Nueva York, que albergará la Asamblea General de la ONU.

"Analizamos las medidas necesarias para garantizar nuestra resiliencia en materia de defensa, centrándonos detalladamente en la cuestión de la financiación de la defensa de Ucrania. (...) La iniciativa de utilizar los fondos restantes del programa SAFE para apoyar nuevos proyectos de defensa que involucren a Ucrania y a la Unión Europea es muy oportuna y verdaderamente necesaria", ha señalado en un mensaje difundido en sus redes sociales.