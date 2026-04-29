Von der Leyen avisa de que las consecuencias de la guerra en Irán pueden "durar años" y cuestan 500 millones diarios

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, en un pleno del Parlamento Europeo en Estrasburgo (Francia) - LAURIE DIEFFEMBACQ

BRUSELAS 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha advertido este miércoles de que las consecuencias de la guerra en Oriente Próximo podrían "prolongarse meses o incluso años", y que 60 días de conflicto le ha costado a la Unión Europea 27.000 millones de euros, el equivalente a 500 millones diarios.

"Tenemos una realidad difícil que todos debemos afrontar: las consecuencias de este conflicto pueden prolongarse durante meses o incluso años", ha advertido durante su intervención este miércoles en el pleno del Parlamento Europeo que se celebra en Estrasburgo, en la que ha analizado la respuesta de la UE a la crisis por la guerra en Irán.

También ha señalado que "en solo 60 días de conflicto", la factura de la Unión de importaciones de combustibles fósiles "ha aumentado en más de 27.000 millones de euros", por lo que el bloque comunitario está perdiendo "casi 500 millones de euros al día"

Von der Leyen ha subrayado que ese coste se ha producido "sin una sola molécula adicional de energía", lo que a su juicio demuestra que Europa "simplemente no se puede depender en exceso de la energía importada". "El camino es evidente: debemos reducir nuestra dependencia de los combustibles fósiles e impulsar nuestra propia producción de energía limpia y asequible", ha añadido.

Ha proseguido en su explicación indicando que Estados miembro con más fuentes bajas en carbono en su 'mix' energético "están menos afectados por la crisis", y ha puesto el ejemplo de Suecia porque "casi toda su electricidad viene de energías renovables y nuclear" y porque es un país donde la factura eléctrica solo aumenta un céntimo por cada euro que sube el precio del gas.

Con todo, ha subrayado la necesidad de lograr "un fin duradero" al conflicto en Oriente Próximo y el restablecimiento de "la libertad plena y permanente" de navegación en el estrecho de Ormuz, "sin peajes". Todo ello mientras se garantice que "cualquier acuerdo de paz deberá" aborde el programa nuclear y de misiles balísticos de Irán.

VON DER LEYEN PIDE ELECTRIFICAR EUROPA

Tras recordar algunas de las medidas para paliar los efectos de la guerra que la Comisión presentó a los Estados miembro en el Consejo Europeo informal que tuvo lugar la semana pasada en Chipre, Von der Leyen ha insistido en que "un continente como el nuestro, con recursos fósiles limitados, debería liderar la electrificación".

La jefa del Ejecutivo comunitario ha recordado que del actual presupuesto de la Unión aún quedan 95.000 millones de euros disponibles que pueden ser usados para impulsar "el cambio hacia la electricidad", no solo en el transporte, "sino también en la industria y la calefacción".

"No es solo una cuestión de asequibilidad y competitividad, sino también de seguridad económica. En otras palabras, si hablamos de independencia europea, este es el momento de electrificar Europa", ha añadido, para acto seguido señalar a los próximos presupuestos, ahora en vías de negociación.

La conservadora alemana ha explicado que la ecuación presupuestaria a partir de 2028 es especialmente exigente ya que la UE deberá comenzar a reembolsar los fondos Next Generation al tiempo que aumenta su inversión en nuevas prioridades como competitividad, defensa y seguridad, sin recortar políticas tradicionales como la PAC o los fondos de cohesión.

Por ello, ha defendido un paquete integral de nuevos recursos propios propuesto por la Comisión, que describe como "diversificado, vinculado a las políticas de la Unión y capaz de generar ingresos estables", y que es "la única forma creíble" de alinear las ambiciones de Europa con sus medios financieros.