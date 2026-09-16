Von der Leyen constata el "dolor" de los europeos ante la incapacidad de los Veintisiete de sancionar a Israel

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, durante el Debate sobre el Estado de la Unión (SOTEU) ante el pleno del Parlamento Europeo. - PHILIPPE STIRNWEISS

BRUSELAS, 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha constatado el "dolor" que genera entre los europeos la incapacidad de los Veintisiete de reunir las mayorías necesarias para adoptar una respuesta común frente a Israel, tanto por la ofensiva en Gaza como por la expansión de los asentamientos ilegales en Cisjordania.

"Para muchos europeos resulta doloroso que los Estados miembro no hayan sido capaces de reunir las mayorías necesarias para dar una respuesta unificada. Algunos Estados miembro han avanzado por su cuenta. Otros están considerando hacerlo. Cuando Europa está dividida, no puede cambiar el curso de los acontecimientos", ha lamentado.

Así lo ha hecho saber durante su intervención este miércoles en el discurso sobre el Estado de la Unión (SOTEU, por sus siglas en inglés) ante el pleno del Parlamento Europeo reunido en Estrasburgo (Francia), en el que ha avisado de que "los próximos meses en la región", marcados por las elecciones en Israel del 27 de octubre, "serán decisivos".

Von der Leyen también ha condenado "el profundo sufrimiento en Gaza" y "la violencia sin control" de los colonos en Cisjordania, ya que "han afectado profundamente a los europeos". Ha señalado además como "inaceptable" la decisión del Gobierno israelí de seguir adelante con el "proyecto ilegal" de asentamientos en el bloque E1, en Jerusalén.

Las declaraciones de la conservadora alemana tienen lugar un año después de que propusiera --también en el SOTEU-- la suspensión parcial del Acuerdo de Asociación con Israel, una serie de medidas comerciales que requerirían el apoyo de una mayoría cualificada de Estados miembro y que aún no ha logrado el consenso requerido.

Además, el pasado mes de julio, los ministros de Exteriores debatieron tres nuevas opciones planteadas por la Comisión Europea --un sistema de licencias de exportación, aranceles punitivos o prohibitivos y una prohibición parcial o total de las importaciones--, siendo esta última la que recabó más apoyos, aunque otra vez sin reunir la mayoría necesaria para salir adelante.

EUROPA DEBE MANTENER VIVA LA SOLUCIÓN DE DOS ESTADOS

Pese a la falta de acuerdo entre los Veintisiete, Von der Leyen ha reivindicado el "papel" de la UE para "mantener viva la llama de la solución de dos Estados", y ha defendido tanto el derecho de Israel a defenderse como el "mismo derecho" del pueblo palestino a "vivir con seguridad y dignidad".

También ha reivindicado que Europa está "a la vanguardia" en el apoyo a los palestinos y ha asegurado que el bloque comunitario ha proporcionado "más ayuda que nadie", destacando los cerca de 1.000 millones de euros que ha comprometido hasta el momento para la reconstrucción de la Franja de Gaza, así como su apoyo a una Autoridad Palestina "moderna".