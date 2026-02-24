Von der Leyen y Costa llegan a Kiev para apoyar a Ucrania en el cuarto aniversario de la invasión rusa

Archivo - El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, flanqueado por el presidente del Consejo Europeo, António Costa, y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen - SIERAKOWSKI FREDERIC/European Co / DPA - Archivo

MADRID 24 Feb. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el presidente del Consejo Europeo, António Costa, han llegado ya a Ucrania, con el objetivo de "reafirmar" el apoyo financiero y militar europeo en el cuarto aniversario del lanzamiento de la invasión a gran escala de territorios ucranianos por parte de Rusia.

"En Kiev por décima vez desde el inicio de la guerra", ha publicado Von der Leyen en redes sociales, acompañando un vídeo en el que se la ve descender de un tren ante la recepción liderada por el ministro de Exteriores ucraniano, Andri Sibiha. La visita, anunciada en la víspera, tiene por objetivo "reafirmar que Europa apoya firmemente a Ucrania, financiera y militarmente, y durante este duro invierno"; subrayar el "firme compromiso" de Bruselas "con la justa lucha de Ucrania, y enviar un mensaje claro tanto al pueblo ucraniano como al agresor".

La dirigente ha asegurado ademñas en el mismo mensaje que "no cejaremos hasta que se restablezca la paz", una paz "en los términos de Ucrania".

Tal y como estaba previsto, también ha llegado a la capital ucraniana António Costa, quien a través de una publicación similar acompañada de una fotografía con Sibiha ha querido recordar cuatro años de "una injusta guerra de agresión" y de "inquebrantable coraje" y apoyo europeo.

La visita a Kiev de ambos dirigentes europeos incluirá su participación en un evento para conmemorar el cuarto aniversario de la agresión de Rusia contra Ucrania y a la que acudirán otros líderes europeos.

Además, los presidentes de la Comisión Europea y del Consejo Europeo mantendrán una reunión trilateral con el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, así como un encuentro por videoconferencia con la Coalición de Voluntarios convocado por el presidente francés, Emmanuel Macron, y el primer ministro británico, Keir Starmer. La reunión, que tendrá lugar en el momento que el conflicto entra en su quinto año, los 35 países participantes reiterarán su apoyo a Kiev en aras de alcanzar un paz duradera y sólida.