Von der Leyen expresa la solidaridad y apoyo de la UE con Venezuela tras los terremotos

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. - Malin Wunderlich/dpa

BRUSELAS 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha expresado la solidaridad y apoyo de la Unión Europea con las víctimas en Venezuela tras los dos terremotos de magnitud superior a 7 en la escala abierta de Richter, que han dejado al menos 32 muertos y más de 700 heridos.

"Expresamos nuestra solidaridad con todos los venezolanos tras los devastadores terremotos de anoche", ha escrito la jefa del Ejecutivo comunitario en un mensaje en español y compartido en sus redes sociales.

La conservadora alemana ha dicho pensar "de manera especia en las víctimas y sus familiares". "Estamos con vosotros", ha concluido.

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, ha cifrado en 32 los muertos y en más de 700 los heridos a causa del doble terremoto de magnitud 7,2 y 7,5 en la escala Richter ocurrido en el norte del país, si bien ha alertado de que las cifras no incluyen el balance del estado de La Guaira, que ha descrito como "zona de desastre" con "decenas de edificios colapsados".