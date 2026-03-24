Von der Leyen insta a Irán a "cesar sus amenazas" y afirma que "es hora de sentarse a la mesa de negociaciones"

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen - Dean Lewins/AAP/dpa

MADRID, 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha declarado este martes que "es hora de sentarse a la mesa de negociaciones y poner fin a las hostilidades" en la guerra abierta entre Irán y las fuerzas de Estados Unidos e Israel desde que estos lanzaran una ofensiva por sorpresa el 28 de febrero, si bien ha instado a Irán a "cesar inmediatamente sus amenazas" en un conflicto que ha afectado al suministro mundial del petróleo por el drástico descenso del tráfico en el estrecho de Ormuz.

"Irán debe cesar de inmediato sus amenazas, el minado, los ataques con drones y misiles, y otros intentos de bloquear el estrecho al transporte marítimo comercial", ha alegado la dirigente alemana en una rueda de prensa conjunta con el primer ministro australiano, Anthony Albanese.

En su comparecencia, Von der Leyen ha tachado de "inaceptables" las agresiones "de Irán contra buques comerciales desarmados en el Golfo, los ataques contra infraestructura civil, incluidas las instalaciones de petróleo y gas, y el cierre de facto del estrecho de Ormuz por parte de las fuerzas iraníes", defendiendo que todos ellos "deben ser condenados".

Pese a estas palabras, la presidenta de la Comisión Europea también ha considerado que "es hora de sentarse a la mesa de negociaciones y poner fin a las hostilidades", en un momento en el que ha afirmado que "es de suma importancia" que se alcance "una solución negociada" que detenga la guerra.

Von der Leyen, que ha querido "enfatizar que la libertad de navegación es un principio fundamental del Derecho Internacional", se ha referido también al encarecimiento del crudo ante las limitaciones al tráfico marítimo en el estratégico paso que comunica los golfos Pérsico y de Omán, alertando de que "la situación es crítica para el suministro energético mundial". "Todos sentimos las repercusiones en los precios del gas y el petróleo, en nuestros negocios y en nuestras sociedades", ha agregado.

Sin embargo, no ha querido aludir a una ampliación de las operaciones de seguridad marítima europeas a fin de unirse a la misión pretendida por Estados Unidos para reabrir el tráfico en el estrecho: "Los líderes de la Unión Europea han sido muy claros al afirmar que, una vez finalizadas las hostilidades, podrían contemplar una operación o misión", ha sentenciado, si bien ha reconocido que no le "corresponde juzgar" la decisión de los gobernantes europeos acerca de proporcionar o no "las capacidades necesarias" para tal empresa.

ALBANESE RECLAMA LA "LIBERTAD DE NAVEGACIÓN" EN EL ESTRECHO DE ORMUZ

En la misma rueda de prensa, el australiano Anthony Albanese ha reiterado su condena "al régimen iraní por las acciones emprendidas en el estrecho de Ormuz", a las que ha atribuido "un impacto en la economía global".

En este sentido, ha denunciado que "el atacar buques civiles contraviene la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, que garantiza la libertad de navegación, algo fundamental", en alusión a las reiteradas ocasiones de embarcaciones alcanzadas por proyectiles a su paso por el citado paso o por las aguas circundantes.

A este respecto, el mandatario ha destacado el envío de "un avión E7 para realizar maniobras de apoyo en la región, en particular a Emiratos Árabes Unidos (EAU) después de su solicitud".

De este modo, Von der Leyen y Albanese han mostrado su sintonía respecto a la guerra de Irán --donde la ofensiva de Estados Unidos e Israel ha dejado ya más de 3.000 muertos, según ONG-- en una comparecencia conjunta en la que han anunciado acuerdos de libre comercio y de seguridad y defensa, además de apuntar al inicio de las negociaciones para la adhesión de Australia al programa de investigación de la UE Horizonte Europa.