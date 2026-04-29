Von der Leyen y Magyar acuerdan retomar negociaciones para desbloquear los fondos europeos congelados a Hungría

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el próximo primer ministro de Hungría, Péter Magyar, en una reunión en Bruselas. A 29 de abril de 2026. - COMISIÓN EUROPEA

BRUSELAS 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el próximo primer ministro de Hungría, Péter Magyar han mantenido este miércoles en Bruselas una reunión que ambos han calificado de "muy positiva" y "altamente constructiva", en la que han acordado un nuevo encuentro en la capital comunitaria en mayo para cerrar un acuerdo político que permita desbloquear los fondos de la UE asignados a Hungría.

En sendos mensaje en redes sociales, el vencedor de las elecciones húngaras y la conservadora alemana tras el encuentro a puerta cerrada de este miércoles, ambos dirigentes han detallado que han debatido "los pasos necesarios" para desbloquear los fondos de la UE asignados a Hungría, que están congelados debido a preocupaciones por la corrupción y el Estado de derecho del Gobierno de Viktor Orbán.

Von der Leyen ha asegurado que la Comisión apoyará el trabajo de Magyar "para abordar estos problemas" y realinearse "con los valores europeos compartidos" con el resto del bloque comunitario, y ha emplazado a que ambos equipos sigan trabajando "estrechamente juntos".

"Por una Hungría próspera en el corazón de nuestro hogar europeo común", ha añadido la jefa del Ejecutivo comunitario, que se ha hecho una foto estrechando la mano del vencedor de las elecciones en Hungría del pasado 12 de abril antes de la cita.

Por su parte, Magyar ha definido la reunión como "altamente constructiva y productiva" y ha mandado un mensaje para "tranquilizar a todos" al confirmar que la Unión Europea "no está imponiendo ninguna condición que sea contraria a los intereses nacionales de Hungría".

"Acordamos que, como primer ministro de Hungría, regresaré a Bruselas en la semana del 25 de mayo --una vez tome posesión-- para concluir el acuerdo político necesario para que Hungría y el pueblo húngaro reciban, lo antes posible, los fondos de la UE a los que tienen derecho y que ascienden a varios miles de millones de euros", ha explicado.

Magyar ha celebrado que los fondos de la UE "comenzarán a llegar pronto a Hungría", lo que en su opinión "permitirá impulsar la economía húngara" y entregar "lo necesario para que un país funcione y sea humano".

DINERO CONGELADO POR EL AUTORITARISMO DE ORBÁN

Como consecuencia de la deriva autoritaria del Gobierno de Orbán y reformas que pusieron en riesgo la independencia judicial en el país y que atentaron libertades de colectivos vulnerables como la infancia o el de LGTBIQ, la Unión mantiene en suspenso el desembolso de cerca de 7.600 millones de euros de fondos de cohesión y están pendientes otros 10.400 millones del fondo anticrisis postpandemia.

Para el desembolso de estos últimos fondos, ligados al Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR), el mes de agosto es la fecha límite para que los Estados miembro soliciten un desembolso una vez cumplan los hitos y objetivos comprometidos, mientras que los pagos pueden prolongarse hasta finales de ese mismo año, lo que a su vez delimita los márgenes efectivos para la ejecución de los proyectos.

Parte de este dinero congelado a Hungría lo está por el procedimiento de condicionalidad que frena el pago de fondos europeos si existe el riesgo de que sean empleados para políticas que atenten los intereses de la Unión o vayan en contra de los principios fundamentales del Estado de derecho.